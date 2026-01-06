黃仁勳CES演講 開場影片秀台北101、多款機器人亮相

（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯5日專電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表主題演講，除宣布實體AI的ChatGPT時刻已經到來，開場影片再次展示氣候模擬平台，以台北101為例呈現城市高樓環境中的氣流動態。

黃仁勳5日在CES現場發表主題演講，揭示未來人工智慧（AI）趨勢。延續去年模式，正式開場前先由科技圈名人進行訪談，為活動暖身。黃仁勳登台前，輝達播放影片，介紹其重點技術，在氣候模擬平台Earth-2的部分，台北101亮相，包括空拍和俯瞰鏡頭。

這次，輝達將台北101作為前導影片壓軸，為2026年AI發展演進揭開序幕。

今年主題圍繞實體AI，黃仁勳表示，實體AI的突破，讓AI從螢幕，走進真實物理世界，這一切發生在全球大量興建各類工廠的關鍵時刻，無論是晶片、電腦、AI系統。

談及實體AI的機器人時，黃仁勳一口氣秀出逾10台人形機器人，並表示「我們必須建造工廠、打造製造你們的產線，設計負責組裝你們的製造流程」，輝達正在打造技術，讓各類工廠的設計和營運更佳，影片中，台積電、鴻海、緯創等台廠皆亮相其中。

黃仁勳說，輝達正在打造的技術已經足以回過頭來，協助這些工廠革新產業，「當初是他們幫助了我們；現在，我們有機會回過頭來，幫助他們完成下一次革命」。（編輯：張芷瑄）1150106