黃仁勳CES秀推理自駕 馬斯克開酸

輝達執行長黃仁勳於當地5日在拉斯維加斯舉行的2026年消費電子展（CES）上發表主題演講，表示該公司下一代晶片已全面投產，且運算能力大幅增加。黃仁勳還介紹了一款用於自動駕駛汽車的新技術平台Alpamayo。針對H200的強勁需求，輝達已申請向大陸出口晶片的許可證。

綜合外媒報導，黃仁勳指出，以天文學家魯賓（Vera Rubin）命名的六款新晶片有望於下半年交付客戶，且需求量很高。

黃仁勳的演講中談到新晶片如何更好地完成聊天機器人的任務，包括添加一種名為「上下文記憶儲存」的新儲存技術層，旨在幫助聊天機器人對冗長的問題和對話做出更快速的回應。

黃仁勳並介紹了一款可以幫助自動駕駛汽車決定行駛路線的新軟體Alpamayo。該系統將為自動駕駛汽車帶來「推理」能力。這將使汽車能夠在罕見情境中進行思考，在複雜的環境中安全駕駛，並解釋其駕駛決策。

他表示，輝達正在與賓士合作，生產一款採用該技術的無人駕駛汽車，並將在未來幾個月內在美國發布，然後推廣到歐洲和亞洲。

黃表示，Alpamayo是一個開源人工智慧模型，其底層程式碼現已發布在機器學習平台Hugging Face上，自動駕駛汽車研究人員可以免費存取該平台並重新訓練模型。「我們的願景是，有朝一日，每一輛汽車、每一輛卡車都將實現自動駕駛。」

但特斯拉執行長馬斯克隨後在社群媒體上發文說，「這正是特斯拉在做的事，但他們會發現，達到99％的準確率很容易，解決分布的長尾問題卻難上加難。」

黃仁勳在主題演講後告訴金融分析師，大陸對H200晶片的需求強勁。輝達財務長克雷斯表示，輝達已申請向大陸出口晶片的許可證，但仍在等待美國和其他國家政府的批准。

無論許可證審批級別如何，輝達都有足夠的供應滿足大陸客戶需求。