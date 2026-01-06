黃仁勳CES開講！「兆元宴」夥伴到場支持

▲輝達執行長黃仁勳於今年CES上發表主題演講，「兆元宴」台廠供應鏈夥伴也到場力挺。（圖╱取自NVIDIA YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（6）日在美國CES展會上發表主題演講，而他每年來台灣必舉辦的「兆元宴」台廠供應鏈夥伴，如廣達副董事長梁次震、台達電董事長暨執行長鄭平等皆到場支持，聆聽了解黃仁勳目前在AI發展的最新趨勢。

每年黃仁勳來台時，都會邀請各大台廠供應鏈夥伴一同共進晚宴，由於座上貴賓的公司總市值皆為「兆元級別」，因此也被市場冠上「兆元宴」的名號，而此次CES展會，就有不少兆元宴夥伴親自到場力挺黃仁勳，包括梁次震、雲達總經理楊麒令、鄭平和緯創總經理林建勳。

另一方面，黃仁勳此次演講前，現場也播放了一段前導影片，影片中台北101赫然出現在畫面中，且多個空拍、俯瞰鏡頭全收進影片中，市場解讀這是黃仁勳再次點名台灣供應鏈的重要性，進一步凸顯台灣在全球半導體與AI生態系中不可或缺的角色。

今年的CES展會，輝達官網預告將以「AI 的力量點亮 CES」為主軸，並在拉斯維加斯 Fontainebleau 展館設置大型攤位，安排多項實機展示，呈現最新解決方案如何推動各產業的創新與生產力。

在內容方面，輝達目前透CES 2026將展示「最前沿的 AI、機器人、模擬、遊戲與內容創作技術」，並規劃超過20項展示內容。外界尚不確定這些展示是否全數納入主題演講，但預期將於CES展期間陸續亮相。

