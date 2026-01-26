黃仁成功爭取「釋迦海外拓銷獎勵」 農業部拍板115年補助方案助台東果農止血

(左起)黃仁委員辦公室主任丁國華、農業部政務次長黃昭欽、農糧署副署長陳啓榮及台東縣釋迦生產合作社理事主席王志偉。(記者 包克明攝)

【警政時報 包克明／臺北報導】台東鳳梨釋迦進入大採收期，卻面臨中國大陸提高進口關稅與增值稅的雙重衝擊，外銷市場急凍，果農生計承壓。國民黨平地原住民立法委員黃仁憂心產地價格崩跌，連日積極奔走協調，終於為台東釋迦產業爭取到具體解方。農業部今（26）日已正式訂頒「115年台灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」獎勵基準，期能協助農民因豐收迎來歡喜過好年。

黃仁委員持續在立法院議場打拼。(圖／黃仁國會辦公室)

黃仁委由辦公室主任丁國華主持邀集農業部政務次長黃昭欽、農糧署副署長陳啟榮，以及台東縣釋迦生產合作社理事主席王志偉等人進行協商，會後傳出重大進展。根據相關研討結果，農業部已正式訂頒「115年台灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」獎勵基準，透過補助機制協助外銷業者拓展海外市場，穩定國內產銷。

農業部正式發函。(記者 包克明翻攝)

根據規劃，釋迦出口目標量為600公噸，獎勵品項涵蓋鮮果、冷凍全果、切塊切丁凍果及冷凍果泥等，獎勵期間自115年1月1日起，鮮果至4月30日、冷凍及加工品則至10月31日止。依輸銷地區不同，空運每公斤最高可達70元、海運最高12元，另可依技術、驗證條件加碼補助。

農業部訂頒「115年台灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」獎勵基準。(記者 包克明翻攝)

最特別的是，若採用台灣大學授權的鳳梨釋迦長程貯運技術，或取得產銷履歷、農藥殘留零檢出驗證，每公斤可再加碼5至7元；使用農業部台東改良場冷凍技術或加工為切丁、果泥產品者，每公斤最高可加碼8元。單一重點市場出口量達10公噸，還可另獲5萬元獎勵。

黃仁辦公室主任丁國華主持協商會議。(記者 包克明攝)

黃仁表示，面對國際貿易變局，政府必須快速應變，透過實質補助協助農民轉向多元外銷，讓豐收不再變成壓力，真正把政策送到產地。農業部指出，獎勵市場涵蓋歐洲、美洲、紐澳、中東及多個亞洲國家，中國大陸市場則不予獎勵。

