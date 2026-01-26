黃仁成功爭取「釋迦海外拓銷獎勵」 農業部拍板115年補助方案助台東果農止血
【警政時報 包克明／臺北報導】台東鳳梨釋迦進入大採收期，卻面臨中國大陸提高進口關稅與增值稅的雙重衝擊，外銷市場急凍，果農生計承壓。國民黨平地原住民立法委員黃仁憂心產地價格崩跌，連日積極奔走協調，終於為台東釋迦產業爭取到具體解方。農業部今（26）日已正式訂頒「115年台灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」獎勵基準，期能協助農民因豐收迎來歡喜過好年。
黃仁委由辦公室主任丁國華主持邀集農業部政務次長黃昭欽、農糧署副署長陳啟榮，以及台東縣釋迦生產合作社理事主席王志偉等人進行協商，會後傳出重大進展。根據相關研討結果，農業部已正式訂頒「115年台灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」獎勵基準，透過補助機制協助外銷業者拓展海外市場，穩定國內產銷。
根據規劃，釋迦出口目標量為600公噸，獎勵品項涵蓋鮮果、冷凍全果、切塊切丁凍果及冷凍果泥等，獎勵期間自115年1月1日起，鮮果至4月30日、冷凍及加工品則至10月31日止。依輸銷地區不同，空運每公斤最高可達70元、海運最高12元，另可依技術、驗證條件加碼補助。
最特別的是，若採用台灣大學授權的鳳梨釋迦長程貯運技術，或取得產銷履歷、農藥殘留零檢出驗證，每公斤可再加碼5至7元；使用農業部台東改良場冷凍技術或加工為切丁、果泥產品者，每公斤最高可加碼8元。單一重點市場出口量達10公噸，還可另獲5萬元獎勵。
黃仁表示，面對國際貿易變局，政府必須快速應變，透過實質補助協助農民轉向多元外銷，讓豐收不再變成壓力，真正把政策送到產地。農業部指出，獎勵市場涵蓋歐洲、美洲、紐澳、中東及多個亞洲國家，中國大陸市場則不予獎勵。
更多警政時報報導
【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點
【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告
其他人也在看
桓鼎-KY透過垂直整合 搶攻微型電動載具商機
MoneyDJ新聞 2026-01-27 09:14:30 新聞中心 發佈桓鼎-KY(5543)看好全球能源轉型與低碳交通趨勢持續推進下，綠能產業與智慧移動的跨域整合已成為新一波成長動能，集結旗下轉投資公司佐茂(7854)、統量電能，共同攜手台端(3432)，以及台灣智慧電車代理商茁壯創能公司，透過垂直整合「電池技術、三電整合、載具製造、終端通路」，搶攻台灣微型電動載具市場商機。桓鼎表示，透過集團資源整合，旗下專注先進電池模組製造的佐茂，以及深耕電動自行車三電整合技術的統量電能，將成為技術核心角色，滿足台端在電動二輪車ODM/OEM的製造需求，以及其自有品牌「SOKER」與「TUKU」的產品開發，確保終端產品在續航力與動力輸出上具備市場競爭力。延伸閱讀：攻人形機器人商機，宇隆減速機新品成長可期取得代表性客戶訂單，佐茂新事業比重拚明年逾2成 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
獨家／豪宅私人電梯怎求救？ 緊急鈕通外線＋保養成關鍵
獨家／豪宅私人電梯怎求救？ 緊急鈕通外線＋保養成關鍵EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國祭29%重稅 台灣「1水果」慘了！農糧署出招搶救：請國人支持
台東鳳梨釋迦正值產季，卻面臨外銷出口與關稅成本的雙重夾擊。受中國大陸調高進口關稅至20%及增值稅9％影響，我國釋迦外銷量連年萎縮，加上受颱風影響，導致產期過度集中於春節前後。為此，農糧署緊急啟動四大策略，並與各大通路合作，力邀國人以行動支持在地農民。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
焦點股：禾迅綠電登錄興櫃狂飆380%，母以子貴碩禾股價同歡
【財訊快報／記者戴海茜報導】禾迅綠電(7897)今日以每股20元登錄興櫃，股價以28元開出，盤中最高來到96元，漲幅高達380%，展開蜜月行情。至於母公司碩禾(3691)，母以子貴下，股價不畏分盤交易，盤中大漲逾半根停板。禾迅綠電為碩禾旗下之再生能源開發平台，成立於2022年，早期即進入日本再生能源市場，成功完成多座地面型太陽能電站之開發與建置，包括福島17MW、千葉2.34MW及和歌山3.6MW等專案。禾迅綠電在海外布局部分，攜手日系商社巨擘丸紅，推進菲律賓電站開發，除太陽光電外，也同步評估風電與水力發電機會，短期目標持續擴大菲律賓再生能源專案規模；日本市場則鎖定小型儲能案場，提升既有電站效益並搶攻儲能成長商機，並評估進軍澳洲市場，為後續擴張預作準備。禾迅綠電規劃跨足電力自由化市場與綠電交易，未來將參與菲律賓電力市場（WESM）及澳洲國家電力市場（NEM），結合綠電銷售與再生能源憑證，提升電力資產附加價值；同時持續評估鋰電、固態電池等新型儲能技術，並前瞻布局氫能生產、儲存與運輸應用，追蹤日、美、歐政策動向，伺機切入。禾迅綠電今日以每股20元認購價登錄興櫃，蜜月行情母子同歡，不單禾迅綠財訊快報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
川普突把對韓關稅提高至25％ 民進黨團籲在野支持台美關稅協議
美國總統川普今（27）天突然發文宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此韓國關稅從15％提高至25％，引發國際輿論關注。對此，民進黨立院黨團表示，台灣在國際社會上是守信的國家，也希望盟邦信守承諾，這樣的國際關係才能長久，因此，希望在野黨支持台美日前談定的台美關稅協議。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
台美關稅底定 1月消費者信心指數升至9個月高點
（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布115年1月消費者信心指數（CCI）為67.16點，月增2.86點，為9個月來最佳表現。中央大學台經中心執行長吳大任說明，關稅不確定性散去，加上台股屢創新高，均提振國人信心。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
川普「TACO交易」屢上演 為何債市始終不敗？
對一般投資人而言，TACO 現象或許只是個有趣的市場特徵，甚至被視為「逢低買進」訊號。但對專業投資人來說，這件事的意義要嚴肅得多。經濟學家特別指出，「債券市場始終未嘗敗績。」鉅亨網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
中光電2動能驅動營運，營收獲利同步回升
MoneyDJ新聞 2026-01-27 10:30:33 李宜秦 發佈中光電(5371)今年營運兩大動能包括節能產品與無人機，其中無人機題材將成為後續重要業績來源。法人指出，國防部預計在上半年釋出第2起無人機標案，採購規模上看數百億元，且無人機屬國防強化重點領域，後續標案仍可望持續釋出，長線衍生商機可期。 法人表示，中光電轉投資的「中光電智能機器人」為首起標案供應鏈之一，首案採分批交貨模式，先前已完成多批出貨，剩餘批次預計在4Q25出貨並於4Q25至1H26陸續認列；為迎接後續需求，公司也規劃於2026年底將無人機產能由現階段約每月1,000台擴增至每月5,000台，並新增固定翼（VTOL）機種，產品線由多旋翼延伸，以提升後續投標與量產彈性。 除無人機外，節能產品被視為今年另一成長主軸，法人點名三項動能，包括monitor LCM、QD-OLED模組、NB LCM，搭配影像產品高階新品量產、微型投影機旺季效應、車載需求增溫與背光模組訂單增加，均可支撐營運表現。整體來看，中光電今年營收走勢偏正向，獲利則可望較去年改善，但仍需觀察產品組合與新業務放量進度。 （圖／資料照）延伸閱讀：瑞儀優Moneydj理財網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
中國課29%稅！鳳梨釋迦出口量、價格雪崩
[NOWnews今日新聞]中國對台灣鳳梨釋迦進口關稅提高至20％，再加上增值稅9%，合計出口到中國稅率近3成，原本一顆20元，硬生生被迫漲到26元，影響銷往中國管道。對此，農業部農糧署啟動規劃補助行銷...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7則留言
內神通外鬼！移民署宜蘭專勤隊詐領檢舉獎金 分隊長等6人起訴
移民署宜蘭縣專勤隊爆發「內神通外鬼」疑雲，涉嫌偽造民眾檢舉失聯移工報案紀錄，協助人頭報案人詐領勞動部獎金，檢方歷經1年調查，認定鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員、潘姓通譯及其陳姓丈夫等6人，涉犯貪污治罪條例、偽造文書罪，全案最近偵結起訴。移民署今天（26日）回應，尊重司法調查結果，對於所屬違法犯紀情自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今午是關鍵！傳中共下令「擋軍購」換國共論壇 綠營痛批國民黨：累積賣國里程數
國民黨主席鄭麗文上任後，親中路線備受關注，近期更積極推動重啟中斷多年的「國共論壇」，試圖為未來的「鄭習會」鋪路。然而，根據消息指出，中共方面對於恢復交流開出了明確的政治籌碼，要求國民黨必須在立法院本會期強力擋下總額高達1.25兆元的國防特別條例草案，並承諾阻礙台美供應鏈合作。若國民黨能在今（27日）的立法院程序委員會成功封殺軍購案，北京方面才願意放行，下週舉辦兩岸智庫交流活動。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 20則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 443則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 185則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 112則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 3 小時前 ・ 32則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 138則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 11 小時前 ・ 7則留言