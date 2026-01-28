黃仁為「台東鳳梨釋迦」找出路再下一城！農糧署發文國防部、公部門及企業團體踴躍採購

農糧署發函給國防部及公部門還有企業團體建請踴躍採購台東鳳梨釋迦。(記者翻攝)

【警政時報 包克明／臺北報導】國民黨平地原住民立法委員黃仁全力推動為今年台東鳳梨釋迦滯銷壓力找出路再下一城！經多日協調，農業部26日已正式訂頒「115年台灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」獎勵基準，期能協助農民因豐收迎來歡喜過好年。農糧署今（28）日更在黃仁建議下發函給國防部及公部門還有企業團體建請踴躍採購台東鳳梨釋迦。

國民黨平地原住民立法委員黃仁全力推動為今年台東鳳梨釋迦滯銷壓力找出路再下一城！(記者翻攝)

台東鳳梨釋迦進入大採收期，卻面臨中國大陸提高進口關稅與增值稅的雙重衝擊，外銷市場急凍，果農生計承壓。國民黨平地原住民立法委員黃仁憂心今年新品滯銷，恐重創台東果農收入，日前透過立委辦公室正式發函行政院，要求比照前行政院長蘇貞昌時期推動的「好釋連蓮」政策，研擬具體因應措施，協助台東釋迦農民找出路。

黃仁委員國會辦公室行文農委會為今年台東鳳梨釋迦滯銷壓力找出路。(記者翻攝)

農業部農糧署函覆黃仁辦公室，已按照發文國防部陸軍後勤指揮部副食供應中心、法務部矯正署、中華民國農會、台灣農業合作社聯合社、台灣省青果運銷合作社、中華民國果菜合作社聯合社及國防部參謀本部後勤參謀次長室要求採購國產鳳梨釋迦。

「台灣優果鮮販企業團購平台」推出產地直送、送禮自用兩相宜之精緻禮盒。(記者翻攝)

農糧署並罕見直接發函鴻海精密工業股份有限公司、和碩聯合科技股份有限公司等總計121家公民營大型企業及財團法人農業科技研究院、農糧署果樹及花卉產業組，透過台灣優果鮮販企業團購平台採購產地直送鳳梨釋迦。

農糧署指出，國產鳳梨釋迦品質優良正值產期,甜度高風味佳。為協助農民及鼓勵國人把握嚐鮮好時機，「台灣優果鮮販企業團購平台」推出產地直送、送禮自用兩相宜之精緻禮盒，歡迎至該團購平台(網址 : https://offesh.atri.org,tw/)填單訂購，以實際行動支持在地產業；如有大宗採購需求，亦可透過該平台洽詢。

農糧署表示，另貴屬有少額採購需求,亦可至「農良直賣所」(網址:https://www.afasale.tw)訂購，敬請轉知所所屬員工踴躍訂購，共同支持國產水果。

