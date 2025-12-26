黃仲崑突爆「懷疑自己性向」 坦言：有點跟人不一樣

黃仲崑向來有著「鋼鐵大叔」的形象。翻攝Threads @mike88bb

資深藝人黃仲崑出道多年，憑藉粗獷的外型與硬漢性格被封為演藝圈的「鋼鐵大叔」。現年67歲的他，日前無預警在社群平台發文，語出驚人地提到自己「偶爾懷疑自己的性向」，更坦言覺得自己「有點跟人不一樣」。

鋼鐵大叔巧妙玩諧音梗

黃仲崑在文中先是感性寫下：「當我偶爾，偶爾懷疑自己的性向，有點跟人不一樣的時候……」正當外界感到訝異時，他隨即話鋒一轉，幽默表示：「我就會跑到大直……我喜歡大直！原來我不但是一個直男……我還算是一個……大直男。」他最後還附上吐舌眨眼的俏皮表情，並標記「鋼鐵大叔」、「大直男」，親自證實這是一場充滿「黃式幽默」的諧音冷笑話。

實力派影帝的硬漢柔情

這份幽默感也體現在他的表演與生活中。黃仲崑近年轉型實力派影帝，2018 年憑藉電影《范保德》奪得俄羅斯海參崴國際影展最佳男演員獎，他在片中飾演內斂且充滿故事的父親，將男人在歲月磨練下的脆弱與堅強演繹得淋漓盡致。而在熱門影集《麻醉風暴》中，他飾演的醫院院長「陳顯榮」同樣展現出強大的氣場與複雜的人性，與平時在社群平台上開冷笑話的親民形象形成強烈反差。

廣告 廣告

黃仲崑幽默發文。翻攝Threads @mike88bb

幸福家庭成為堅強後盾

在家庭生活方面，黃仲崑與小 17 歲的瑜珈老師 Lulu（黃露蕙）結婚多年，兩人感情依舊甜蜜。身為「直男」代表，他曾表示自己雖然不浪漫，但對於家庭極具責任感。他常在社群分享與妻子一起運動、登山露營的照片，展現出健康的熟男魅力。雖然大兒子黃遠已在演藝圈闖出一片天，黃仲崑仍維持極佳的體能與體態，用「鋼鐵意志」經營自己的演藝事業與家庭生活。



回到原文

更多鏡報報導

網紅陳彥婷「遭檢舉虐童」怒轟「剴剴案都沒發現」 向社工道歉、「還原烏龍始末」

2026雄嗨趴「水彈女王權恩妃」服裝搶先劇透 「亞灣跨年花火」BLACKPINK、TWICE不缺席

《WE ARE除夕夜》首波陣容公開 徐懷鈺合作「神祕嘉賓」重磅登場