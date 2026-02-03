黃仲崑自謙「靠老天爺吃飯」 從陽光男孩到鋼鐵大叔的演技進化史【走過演藝路】
記者呂佳恆／專訪
資深藝人黃仲崑，陽光又熱愛運動的形象，有「鋼鐵大叔」稱號，去年在台劇《影后》飾演影視大亨「王董」，渾然天成的演技再次受到注目，事實上，黃仲崑最初是以歌手身份出道，後來才轉往戲劇發展，不過無論歌唱或表演，黃仲崑總能展現天賦。
一晃眼，活躍演藝圈已45年，黃仲崑仍是許多觀眾在鏡頭前熟悉的身影，他卻笑說，「自己從未想這麼多，是命運帶著我走。」
在Pub駐唱被經紀人發掘 黃仲崑開啟演藝生涯
還未踏入演藝圈前，黃仲崑只是在西餐廳駐唱的學生，意外被知名經紀人夏春湧所發掘，也開啟他的演藝生涯；他打趣說，「那時覺得他很像詐騙集團，但我沒有損失，因為我那時也快要當兵了。」
冥冥之中命運似乎早有安排，黃仲崑發行首張唱片《我想問你》，儘管是初試啼聲，但出色音色讓他一炮而紅；他回憶說，「當時沒有上電視的經驗，就找了我的哥兒們王志平陪我上電視，後來也很順利。」
回憶起首次宣傳錄影 黃仲崑：他們叫我對機器笑就對了
不過當時的電視製作不比現在，製作技術都處於發展階段，對於黃仲崑而言，也留下深刻回憶；他提及，「工作人員和我說要把握的唯一原則，就是哪台機器亮起來，你就對著那台機器盡量傻笑，反正沒道理的一直笑就對了，沒想到這招還蠻有用的。」
退伍後發行第二張唱片依舊爆紅 黃仲崑成國語歌壇新秀
後來，黃仲崑退伍後以青春偶像的形象發行了第二張唱片《記得我》，抒情又帶有搖滾曲風，吸引許多歌迷喜愛，也成為當時的國語歌壇新秀，不過黃仲崑自謙表示，當時會走紅成名只是剛好天時地利人和。
他提及，「那時只有老三台，基本上宣傳方式就是地毯式且洗腦策略，同一天可能上完台視，接著又到華視、中視。換言之，當時的唱片公司掌握媒體優勢，只要歌曲選得好，歌手也有好的形象包裝，人不紅都很難。」
首次跨足影視圈 黃仲崑笑說：當時完全不懂演戲
黃仲崑演藝生涯前半段可說是全獻給歌唱事業，從《牽掛》、《你說過》、《有多少愛可以重來》到《故事的真相》，用渾厚磁性的嗓音唱出一首首膾炙人口的情歌，成為許多人至今的青春回憶，後來跨足影視圈，逐步累積實力也闖出一片天。
「那時我完全不會演戲。」回憶起第一部戲劇作品《天涯赤子情》，黃仲崑仍記憶猶新；他笑說，「那部是中國電視公司製作的第一部大戲，我又是唯一的男主角，雖然不懂演戲，但我只要站在那裡不要流口水就好了。」
黃仲崑拍八點檔挑戰即興演戲 自爆曾七天七夜沒睡
也許正是這股初生之犢不畏虎的膽量，讓黃仲崑因此打響知名度，演藝事業也更加多元，甚至轉型參與本土劇；他提及，「當時真的是天時利人和，加上很多人以為我不會講閩南語，但我是道地的台南人，我用閩南語演出《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》後，似乎超越了觀眾的期待。」
他分享，「那時拍戲很過癮，加上曾與賴聲川導演合作《我們一家都是人》時受過的訓練，因此對於當時八點檔邊播邊寫的即興演戲方式駕輕就熟，不過最印象深刻的是拍《意難忘》時，曾經有七天七夜幾乎沒有睡覺。」
台灣演藝環境不如昔日 黃仲崑建言年輕演員：做就對了
隨著電視環境變化，今非昔比，看著兒子黃遠同樣在演藝圈打拼，黃仲崑有感而發；他比喻，「我那年代拍戲算是運氣很好，就像打牌都已經打很順了，基本上我就只要出牌就好，現在我越來越相信宿命論，當然你還是得努力，只是有時努力還是比不過老天爺給你的命運。」
不過他也提及，「這時代要面對來自國外戲劇的競爭，對於年輕演員而言，我想就如媽媽曾和我說的一個道理，『人如果要留，老天爺就會留，如果老天爺不想留就不會留』，因此不要想太多，做就對了。」
演過無數角色深植人心 黃仲崑：都是我的孩子
至今已演過無數角色，對於黃仲崑而言，每個角色都無可取代；他說，「像演《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》時，他們就只給我故事大綱，其他都是我自由發揮，自己創造的角色，因此這些角色都是我的孩子。」
他表示，「這一路走來我也察覺到自己這些角色在社會上發揮了什麼作用，像是曾演出有血有淚的黑道大哥，在路上遇到黑道的粉絲也對我很客氣，畢恭畢敬和我說，『我演得很好』，這些角色不知不覺中也傳達善意給他們，這也是我的社會責任。」
對於未來期許？黃仲崑直言想挑戰全英文角色
「有機會我想要挑戰全英文的角色。」身為硬底子的資深演員，黃仲崑仍對自己保持期許，對於Yahoo新聞上長期支持他的觀眾，除了表達感謝，他也鼓勵大家表示，「Where there's a will, there's a way，有志者事竟成，要立定志向去做。」
