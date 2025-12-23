黃伯文榮任土庫警友站站長 交接典禮冠蓋雲集

▲立委丁學忠（中）致詞肯定卸任站長周智勇（右）、新任站長黃伯文（左）對土庫警友站的服務工作奉獻精神表示肯定予以祝賀。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】土庫警友站副站長黃伯文榮任站長（土庫鎮調解會主席）二十二日下午六點在虎尾世界餐廳辦理交接典禮，立委丁學忠、前縣議長、現任縣議員沈宗隆賢伉儷、縣議員王鈺齊、虎尾副分局長李志文、副分局長廖俊凱、第一組組長陳永振（前土庫分駐所所長）、斗南分局第五組組長楊貴宇（前土庫分駐所所長）、土庫分駐所所長吳瑛南、土庫鎮長陳特凱、土庫鎮農會理事長王清泰、常務監事張文進、鎮民代表會主席王錦文等冠蓋雲集，丁學忠立委致詞表示對卸任站長周智勇過去對警民服務，及新任站長黃伯文過去在兩位副站長任內服務熱忱給予肯定及道賀。

▲新任站長黃伯文致詞感謝各界支持。（記者劉春生攝）

卸新任站長分別致詞感謝各界對警友站的支持，未來也將積極對警友站的服務工作予以加強，也感謝警察同仁對地方治安的付出。新任副站長並經聘任，名單如下：陳特凱（土庫鎮長）、吳正賢（光明貨運公司董事長）、陳穎和、葉金柱、許群英、陳基展。

▲致贈卸、新任站長賀匾全體大合照。（記者劉春生攝）