黃佑民勉軍備局持恆精進工程品質

（軍聞社記者吳冠萱臺北29日電）

國防部常務次長黃佑民中將29日主持軍備局「114年12月份工程檢討會」，期勉所有工程業管同仁群策群力，戮力本務工作，並依循各項法令、契約規章，使各項工程案件如期、如質完工，讓國防建軍備戰工作順利運作。

工檢會上午在博愛營區舉行，黃常次首先代表顧部長頒獎表揚113年度工程及營產績優團體、楷模，肯定他們在113年完成階段性工程營產任務，同時也嘉許全體辦理工程及營產業務人員，在崗位上以勤奮不懈的態度與精神，為國軍工程及營產工作奉獻心力。

黃常次致詞時表示，各單位應核實支用年度預算，嚴密管控結報程序，並針對進度落後的案件，依法令及契約內容研擬具體對策以恢復工程進度。黃常次強調，各級主辦與監造單位應強化職安與品管管控，藉由查核機制確保施工安全與品質無虞，針對風險個案採取有效管控作為，按節點隨時發現問題、即時應處，期勉同仁群策群力，使各項工程均能如期完工，厚植國防戰力基石。

國防部常務次長黃中將主持軍備局「114年12月份工程檢討會」。（軍聞社記者吳冠萱攝）