「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫

醫師警告，如果頻繁血便，可能是大腸癌警訊。示意圖／東方IC

大便出現異狀，可能代表健康亮起紅燈！醫師吳文傑在節目《健康好生活》透露，一名30歲左右的男病患主訴，在3、4年間都有血便問題，大便顏色呈現黃色，但是最近血便頻繁，且大便也變成暗紅色，一照大腸鏡才知道是大腸癌，且已經轉移，不到一年就不幸離世。

「血便4年」以為痔瘡！男一照大腸鏡驚罹癌

醫師吳文傑表示，一名30歲左右的男病患在就診時，坦承已有3、4年偶爾會血便，且大便呈現黃色，只有頂端有「一點點血」，在上網查詢、診所就醫後覺得是痔瘡，因此就只有徒痔瘡藥膏。

廣告 廣告

不過，男病患卻說，在近半年來血便次數增加、大便變為暗紅色，且左腹部開始出現疼痛感，做大腸鏡檢查後發現，病患的「脾彎（橫結腸末端與降結腸交界處）」出現異常，正常腸道寬度為3至4公分，但該處已經被堵住，只剩1、2公分，大部分的東西都流不順，嚴重阻塞。

最後做電腦斷層發現是大腸癌晚期，除了脾臟腫瘤之外，已經轉移到腹腔、肝臟。吳文傑接著說，從不同時期發現大腸癌來看5年的存活率，第0期90%、第1期80%、第2期70%、第3期60%，第4期僅剩10%。因此這位男病患，在不到一年的時間就已經往生。

大便出現2顏色快就醫！醫示警：要小心腫瘤

不過，究竟什麼大便顏色才是正常的呢？醫師何建霖日前在Threads中發布貼文，分享各種顏色的大便可能反應的健康狀況：

1、棕色、咖啡色或巧克力色：這是最健康、正常的顏色。

2、綠色：可能因攝取大量深綠色蔬菜，或大便通過腸道太快（消化不良）所致，偶爾出現還算正常現象。

3、黑色：瀝青狀糊糊的、黑亮，但像頭髮一樣黑才算。可能代表上消化道出血，例如胃潰瘍。不過，食用豬血、鴨血、巧克力、墨魚麵或補充鐵劑也會讓大便變黑。

4、紅色：代表下消化道出血，鮮紅通常是痔瘡或肛裂，暗紅血塊或帶有黏液則要小心腫瘤或腸道發炎。若有血便，強烈建議就醫評估。另外，若吃火龍果、甜菜根、番茄、胡蘿蔔也有可能發生紅色大便。

5、灰白色：這是危險警訊，代表膽道阻塞，可能是膽結石、膽道閉鎖，導致膽汁無法排出，請立刻就醫檢查。



回到原文

更多鏡報報導

以為她裝睡！男同事提槍上陣 台中女醒來垃圾桶見「1物」崩潰報警

辦公室傳呻吟聲！房地產CEO「激戰網紅女下屬」 女主角身分遭起底

地藏王坐鎮也沒用？台積電嘉義廠再傳「皮開肉綻」意外 南科管理局回應了

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫