「黃便上有血」30歲男2狀況誤認痔瘡 醫一檢查癌末：不到1年離世了…

健康中心／施郁韻報導

大腸癌是現代人常見的文明病，不少人在初期時，都會輕忽警訊。肝膽腸胃專科醫師吳文傑指出，一名年僅30歲男子，連續3、4年偶爾排便時會出血，卻認為是痔瘡，沒想到半年來出血頻繁、左腹部疼痛，確診大腸癌第4期，男子在確診後不到一年內病逝。

醫師吳文傑在節目《健康好生活》中表示，一名男子就醫時，表示自己連續3、4年都會排血便，他眼看大便呈現黃色，上面一些血，自行上網搜尋後，認為應該是痔瘡，因此沒放在心上。

男子卻開始發現，血便次數頻繁，且大便轉為「暗紅色」，左邊腹部也會痛，因此前往看診。醫師表示，他建議男子做大腸鏡檢查，心想「年輕人應該沒什麼問題」。

醫師說，大腸鏡檢查到「脾彎」時，驚覺「怎麼這邊有一圈好像不太對的東西塞住了？」雖然糞便可以勉強通過，但已阻塞了。

進一步檢查後，男子確診大腸癌第4期。醫師說，癌細胞不只造成脾臟腫瘤，還轉移至腹腔與肝臟。男子由於發現過晚，不到一年就病逝。

