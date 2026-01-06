黃俊文策劃室內音樂節 NSYO青年樂手首同台

「NSO黃俊文與好朋友們」室內音樂節今年迎來第四屆，將自本週二(6日)起一連3天在台北與雲林帶來3套曲目、共4場室內音樂會。除了邀請國內外客席音樂家與NSO國家交響樂團成員參與，今年更首度加入3位國家青年交響樂團(NSYO)大提琴家，透過世代同台，帶領樂迷體驗室內樂更深層、也更豐富的音樂面貌。

在過去3屆累積的基礎上，今年的「NSO黃俊文與好朋友們」室內音樂節邀請多位國際知名音樂家，包括小提琴家黃俊文、中提琴家提摩西．李道特(Timothy Ridout)、大提琴家丹尼爾．繆勒-修特(Daniel Müller-Schott)、鋼琴家伊農．巴納坦(Inon Barnatan)、次女高音珍妮佛．詹森．卡諾(Jennifer Johnson Cano)，以及台灣樂迷熟識的小提琴家林品任、單簧管朱玫玲與鋼琴家翁重華。

策展人黃俊文表示，室內音樂節累積3年經驗，就像「蓋房子」一樣，在做中學、學中做，經常打掉重來。雖然節目策劃愈來愈上手，但也越來越意識到室內樂仍有許多值得深入探索的面向。

談到今年的曲目規劃，黃俊文強調三大特色。黃俊文。『(原音)室內樂對於作曲家和音樂們的重要性，還有室內樂的深度和廣度，還有室內樂的趣味性，我覺得這3個重點在這3套曲目、4場音樂會都能充分顯現。』

他以1月7日《奇幻音想》音樂會為例，曲目中包含8把大提琴及8把小提琴的編制，難得一見，甚至首度邀請聲樂家加入。首次來台的次女高音珍妮佛．詹森．卡諾6日在記者會上與團員搶先帶來一段彩排成果，獲得熱烈好評；她說自己非常享受與音樂家們近距離切磋，也期待將這樣的合作成果呈現給台灣樂迷。

同樣首次來台的鋼琴家伊農．巴納坦本身也是國際知名音樂節策展人，對於能參與製作如此用心的室內樂音樂節感到十分開心，並對NSO的熱情款待留下深刻印象。大提琴家丹尼爾．繆勒-修特則分享台灣的美食、文化與真摯情誼為他的音樂帶來許多啟發，也期待回饋給台灣聽眾。

小提琴家林品任則是「黃俊文與好朋友們」室內樂音樂節的老朋友，今年已是第三度參與。他認同黃俊文所說室內樂是音樂家養成過程中不可或缺的一環，並認為能與同樣隸屬林肯中心室內樂協會(CMS)的音樂家們在家鄉台灣同台演出格外有意義。

此外，今年參與音樂節的NSO團員多達18人，創下歷屆新高，既有熟面孔，也有首次加入的團員。更具象徵意義的是3位NSYO國家青年交響樂團大提琴成員首度參與演出，展現音樂節對培育年輕世代的重視。NSYO成員安仕凱表示，能近距離與國際級大提琴名家同台演出，直接從排練與演奏中學習技巧，是一次很棒、很難忘的經驗。（編輯：許嘉芫）