黃信詒選讀技職全國賽奪金 產學合作累積競爭力

黃信詒在大學一年級時勇奪第五十四屆全國技能競賽工業機械職類金牌。(技專校院招生專業化辦公室提供)

黃信詒透過技能競賽和產業實習，累積專業技能和絕佳的臨場反應能力。(技專校院招生專業化辦公室提供)

技專校院招生專業化辦公室「技職亮點人物系列專訪」，最新介紹就讀國立勤益科技大學機械系二年級的學生黃信詒，曾在全國賽跌倒的他，毫不氣餒捲土重來，經過努力，大一時勇奪第五十四屆全國技能競賽工業機械職類金牌，現在更透過勞動力發展署中彰投分署與學校產學合作安排，進入大立光電進行實務訓練，提早接觸產業現場，學以致用、賺上人生第一桶金。

黃信詒自幼喜歡玩樂高積木，對機械結構與動手實作有高度興趣，國中時即參加技藝競賽，奠定基礎技能。黃信詒受哥哥影響，升學時也追隨哥哥的腳步進入臺中高工機械科就讀，並加入臺中高工和職訓局合作的產學專班。

黃信詒高一在學校讀書，高二在職訓局接受專業機械操作與理論訓練，高三開始密集投入技能競賽準備，每天從早到晚進行加工、焊接與組裝練習。高三時如願拿下第一面中區金牌，但在首次全國賽表現失常未奪金。

黃信詒並未因此放棄，憑藉著不服輸的拚勁，就讀勤益科大一年級時，以穩定表現奪得全國冠軍，並藉由學校的媒合，提早進入大立光電工作。企圖心強的他，大一考取塑膠射出乙級證照，大二開始平日白天於大立光電工作，下班時算準車程，從公司回到學校修課。

黃信詒認為，透過技能競賽和產業實習，不僅累積了專業技能，也培養臨場反應與解決問題的能力，這是課堂之外的重要收穫。他以自身經歷建議尚未確定升學方向的國中學生，不妨可考慮技職教育，藉由實作與挑戰發掘興趣與潛能。

技專校院招生專業化辦公室執行長、國立臺灣科技大學教授陳素芬表示，黃信詒的經驗，正是技職教育結合產業合作、啟發學習動機並引導學生走向專業發展的最佳示例。鼓勵學生及早啟動興趣探索與技能培養，不僅能奠定職涯方向，更能在國際競爭中站穩腳步。