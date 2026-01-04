黃信赫設局指控老師！《成仁高中偵探社》引爆師生信任危機
校園衝突一旦遇上剪輯畫面與網路輿論，真相還剩下多少空間？從台中師對生報警案到小六生揮美工刀威脅師長等議題，沉浸式實境解謎節目《成仁高中偵探社》本週推出「師生衝突事件」，直指近年屢屢登上新聞版面的校園爭議核心，當學生、老師與家長彼此不信任，誰才是真正的弱勢者？
本集邀請黃信赫飾演屢屢違規、情緒失控的學生，故事從再日常不過的違規事件開始。李承翰上課玩電動被老師制止，放學後被要求到教師辦公室說明，氣氛卻急轉直下。鏡頭搖晃、情緒失控、老師伸手向前的瞬間，被定格成最具爭議性的畫面，一段足以毀掉老師生涯的「證據」。
影片曝光後，引發校園譁然。張詩盈飾演的母親情緒潰堤，堅信孩子遭到不當對待，衝進學校要求給交代；王鏡冠飾演的校長，面對家長與輿論壓力，只能先行停職老師嘗試穩定局勢。所有決定看似合情合理，卻讓黃信赫飾演的學生，更像是體制下的受害者。
但事情，真的只有這一種說法嗎？隨著外部偵探社介入調查，真相開始浮現。完整影像曝光後才發現，這場衝突早已被「預告」。李承翰事前請同學偷拍，刻意言語挑釁、步步逼近，成功激怒老師；而網路上流傳的那支影片，正是經過剪輯後留下最容易引爆怒火的片段。
當真相揭露，立場瞬間翻轉。原來，這不是單純的師生霸凌，而是一場失衡的輿論審視。黃信赫在劇中展現極具張力的表演，從委屈、失控，到逐步顯露算計，角色層次翻轉，讓觀眾一邊同情、一邊不寒而慄。
《成仁高中偵探社》透過這起師生衝突案件，拋出多道沒有標準答案的提問：當影片被斷章取義後上網公審，公平還存在嗎？當家長只相信孩子、學生只相信自己，制度是否還有修復的可能？《成仁高中偵探社》第二季每週六晚間九點於小公視頻道、公視+與小公視 YouTube 播出，每週日上午九點亦可於公視頻道收看。
