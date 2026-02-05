黃偉哲上電視購物行銷東山龍眼乾 6千包30分鐘賣光

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市長黃偉哲今天再次受邀出席電視購物直播節目，協助行銷台南農特產品東山窯燒龍眼乾，寫下6000包備貨共1600公斤在30分鐘內賣完佳績。

黃偉哲在直播節目中表示，東山窯燒龍眼乾是台南極具代表性傳統農產加工品，製作過程承載農民長時間投入與世代相傳工藝精神。

他說，龍眼生長於一年中最炎熱時節，而柴燒焙灶更是在高溫與濃煙中進行，需歷經長時間日夜不斷火燻焙，才能成就獨特濃郁煙燻香氣與層次風味，無論日常滋補或節慶送禮皆相當合適。

台南市政府提供資料指出，東山地區擁有全台密度最高柴燒焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆需細心控管，才能確保品質穩定、風味純正。

市府指出，東山區一帶因地理環境與氣候條件得宜，孕育出果肉厚實、甜度高、香氣濃郁的龍眼，經傳統柴燒焙製後，甜味更加醇厚、口感Q彈，是台南重要特色農產之一，更獲得國內外專業職人與消費市場高度肯定，市府將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣優質農特產品。（編輯：李亨山）1150205