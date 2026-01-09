黃偉哲不跟進營養午餐免費嘆「朱門酒肉臭」 蔣萬安：這不是炫富是責任

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安宣布全市公私立中小學營養午餐免費，讓台南市長黃偉哲大嘆「炫富」，台北除了馬路沒有用金子打造人行道外，其他不是什麼都做了嗎？這對南部縣市很不公平。對此，蔣萬安今（9）日表示，「這不是炫富，這是我們的責任」。

對於北市宣布公私立中小學營養午餐免費，黃偉哲大嘆，「我們覺得這些富有的，財政等極高的，收入狀況好的縣市，難道一定用這種方式來炫富嗎？已經到了『朱門酒肉臭、路有凍死骨』的階段」。

黃偉哲直呼，新版財劃法對南部縣市不公平，以統籌分配稅款為例，台北市增加逾463億元，台南市僅約186億元，相較台北已經完成諸多建設，但台南仍須推動捷運建設、鐵路地下化等重大基礎工程，財政壓力遠高於北部都會區，「現在又搞一個營養午餐免費，台北除了馬路沒有用金子打造人行道外，其他不是什麼都做了嗎？這對我們南部縣市很不公平」。

蔣萬安今天上午出席市長與里長有約活動時稱，台北市雖然是都會區，大家看到高所得，但同樣台北也是全國物價跟生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗的背後，其實是家長們精打細算的日常。他說，自己常說投資在下一代、在孩子身上，就是投資台灣的未來，「所以這不是炫富，這是我們的責任」。

媒體追問，怎麼看新北市長侯友宜說希望中央幫忙，但中央表示沒有餘裕協助？蔣萬安回應，中央跟地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見，中央政府應該聽進去。

此外，藍白在立法院持續封殺115年度中央政府總預算，TPASS通勤月票也受到影響，恐影響百萬通勤族，不過，傳出國民黨團預計將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查。對此，蔣萬安表示，謝謝國民黨立法院黨團力挺，解決上百萬通勤族需求，北市府也會努力讓服務不中斷。

