黃偉哲任內 吸引投資額逾2千億

大成長城在台南的飼料二廠已取得工廠登記。（經發局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

市府二日召開今年度首次投資會報，市長黃偉哲指示各局處強化行政協調機制，在符合法規前提下加速行政作業，讓投資能量持續在台南發酵，台南在科技產業等領域影響力持續提升，期許傳統產業在ＡＩ浪潮下，也能發展出新產業契機。

市府說，市長黃偉哲上任以來，已完成一百二十七件投資案，總投資額約達二千三百六十八億元，在團隊合作下，活絡台南產業，為台南注入經濟發展動能。

黃偉哲表示，近年隨高科技浪潮與全球產業鏈重組，台南在先進半導體、ＡＩ與智慧機器人等領域的全球影響力持續提升，市府期許傳統產業也能在這波ＡＩ浪潮下發展出新的產業契機。

另外，透過工業區與產業園區規劃，吸引關鍵技術企業投資與設立研發基地，不僅強化產業聚落韌性，也能提升整體產業競爭力；將持續優化投資環境，推動智慧城市與永續發展，為台南經濟注入持續成長動能。

經發局長張婷媛指出，有四案完成投資解除列管，總計約卅六億元投資，包括生技研發的宏潤生技公司；專注於飼料等領域的大成長城；半導體及面板設備大廠帆宣、經營家具的詩肯柚木等，不僅為台南產業增加新能量，也將帶來更多就業與發展機會。

市府說，台南目前尚有多項重大投資案持續推進中，也帶動周邊產業及供應鏈生態系發展，強化產業群聚效應；期望國內外優質企業在拓展國際版圖之際，能持續擴大投資台南。