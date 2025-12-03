[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首波卡司公布記者會12月2日於永華市政中心舉辦，市長黃偉哲親自揭曉演出名單，集結台灣、日本、韓國多組超人氣藝人與樂團，從12月20日搖滾耶誕、12月27日新營草地音樂會，到12月31日跨年晚會，打造橫跨世代、風格多元的「天花板等級」陣容，邀請全國民眾相約台南迎接2026。



黃偉哲公布「2026台南好young」首波耶誕跨年卡司。（圖／台南市政府）

市長黃偉哲表示，台南近年不僅是金馬獎電影人的創作重鎮，更持續以有限預算，透過創意與整合，打造全台CP值最高的跨年活動。今年的耶誕跨年系列活動，除了3場大型的演唱會，還有3場親子活動，都非常精彩吸引人潮，「台南好young」活動也已打出知名度，是一個重要的城市品牌，許多歌迷朋友們都趨之若鶩。



談到首波卡司，黃偉哲直呼「太強了」。首場12月20日「搖滾耶誕演唱會」將由超人氣天團告五人、金曲最佳演唱組合動力火車領軍登場，搭配新生代偶像團體AcQUA源少年、創作歌手JUD陳泳希、青春樂團紫月光，以及來自日本、以清透明亮聲線在亞洲竄紅的療癒系女聲川西奈月，展現搖滾、流行與新世代能量交織的音樂火花。



談到首波卡司，黃偉哲直呼「太強了」。（圖／台南市政府）

主持陣容同樣話題十足，韓國啦啦隊女神李多慧將首次挑戰大型演唱會主持，搭檔綜藝小天后籃籃，兩人跨界合作，被黃偉哲形容為「啦啦隊天花板等級」，勢必成為當晚另一大亮點。



另外，12月27日新營南瀛綠都心草地音樂會卡司同樣堅強，由本土天團玖壹壹領軍，搭配瑤瑤郭書瑤、療癒系女聲吳汶芳、空靈創作歌手柯泯薰以及甜美歌手張羽靚等人輪番登台。華語金曲獎「最受歡迎新人」音樂才子林亭翰，也將與父親「情歌王子」林隆璇同台演出。瑤瑤在記者會上分享，目前正積極討論歌單與排練內容，保證帶來耳目一新的演出。



此外，日本新銳女子樂團Faulieu.也將首度登上新營舞台。該團以多層次合奏與細膩旋律受到矚目，成軍短短兩年便創下完售紀錄，此次來台南演出，象徵「台南好young」持續拓展國際音樂交流，也讓新營場成為年輕樂迷關注焦點。



跨年晚會方面，市府同步預告，將由藝人陽帆愛女--創作新星安吉（Angie）及新世代男團F.F.O.率先公布加入陣容，其餘「壓箱寶」卡司仍在持續解鎖中。黃偉哲笑說大家的敲碗我們都有收到，但時機未到，請再給我們一點驚喜的空間。



南市府補充，「2026台南好young」系列活動自11月下旬正式展開，一路延續至12月31日跨年夜。跨年當天為週三，民眾下班後可以直奔永華市政中心西側廣場，以最熱情的音樂與笑容迎接新的一年。



★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：

※12/06（六）13：00﹣16：30 佳里童話太空站

☆地點：佳里體育公園。

☆活動內容：如果兒童劇團(劇碼:布萊梅樂隊)/ Kid’s泡泡派對 /小丑彥彥互動秀/鄭湧蒼:扯鈴特技秀/闖關遊戲/限量羊毛氈皂手作(現場12:55開放服務台領取限量手作體驗券，數量有限發完為止)

※12/13（六）13：00﹣16：30 南紡童趣太空站

☆地點：東區時代公園（南紡購物中心旁）。

☆活動內容：豆子劇團(劇碼: 沙漠巫婆) / 氣球頑童Summer / 楊元慶溜溜球秀/葉爸爸與葉霏霏親子互動秀/闖關遊戲/限量羊毛氈皂手作(現場12:55開放服務台領取限量手作體驗券，數量有限發完為止)。

※12/20（六）18：30﹣22：00（暫定）搖滾耶誕演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場

☆動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光。

☆主持人：籃籃、李多慧。

※12/27（六）18：00﹣21：30（暫定）南瀛草地音樂會

☆地點：新營南瀛綠都心公園

☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。

☆主持人：Dennis丹尼斯。

※12/31（三）台南好Young跨年演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場。

☆F.F.O.、Angie安吉。（其餘卡司待公布）。

☆主持人：待公布。

