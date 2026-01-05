中央社

黃偉哲出席Pokémon GO活動宣傳記者會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

手機遊戲Pokémon GO將舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動，台南市長黃偉哲（圖）5日出席宣傳記者會表示，這次活動並非既有活動延續，而是一場全新體驗，歡迎大家到台南參與盛會。（台南市政府提供）

中央社記者楊思瑞台南傳真 115年1月5日

