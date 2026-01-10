黃偉哲到底挺誰？站台邱議瑩「選前之夜」 又要陪賴瑞隆掃街

民進黨高雄市長初選，將在下周進行民調作業，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺都在進行最後衝刺。邱議瑩今天晚間6點將舉行「選前之夜」造勢，並透露台南市長黃偉哲將現身助陣；不過，賴瑞隆也宣布，黃偉哲將在傍晚5點時陪同他車隊掃街。

邱議瑩預告黃偉哲將為她站台。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

邱議瑩在臉書發文表示，「團結高雄贏之夜」將由台南市長黃偉哲擔任特別嘉賓到場助講，為她加油。她和黃偉哲自1996年擔任國大代表時就認識，也與賴清德總統同一期，一路並肩走來，已有三十年的情誼。邱議瑩強調，會全力接棒陳其邁市長，讓高雄持續前進，與台南攜手合作，共同打造更美好的大南方。

賴瑞隆表示，黃偉哲會陪同他掃街。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

賴瑞隆也發文表示，繼屏東縣長周春米的堅定支持後，今天下午，迎來另一位重量級夥伴「台南市長黃偉哲」。南台灣要共榮，需要各縣市緊密合作、共同規劃。這次屏東台南都來相挺，共同打造南高屏同盟市長級戰隊。

