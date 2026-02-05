黃偉哲力推台南東山窯燒龍眼乾 直播30分鐘1600公斤銷售一空

台南市長黃偉哲再登電視直播，力推台南東山窯燒龍眼乾。（圖：南市府提供）

台南市長黃偉哲5日再次受邀出席電視購物直播節目，親自為台南在地特色農產──東山窯燒龍眼乾站台行銷。直播中產品一上架即獲消費者熱烈回響，6000包備貨總計超過1600公斤三十分鐘內銷售一空，充分展現民眾對台南農特產品質的高度信賴與支持。

黃偉哲表示，台南東山窯燒龍眼乾是本市極具代表性的傳統農產加工品，製作過程需長時間，堪稱世代相傳的工藝精神。龍眼生長於一年中最炎熱的時節，而柴燒焙灶更是在高溫與濃煙中進行，需歷經長時間日夜不斷火的低溫燻焙，才能成就獨特濃郁的煙燻香氣與層次風味，日常滋補或節慶送禮皆適宜。

廣告 廣告

東山地區擁有全台密度最高的柴燒焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆需細心控管，確保品質穩定、風味純正。東森集團長期「挺農民、助在地」，透過直播平台協助優質農產拓展全台通路，有效提升產品能見度。

台南市政府表示，台南農產深具地方地色，更獲得國內外專業職人與消費市場的高度肯定，未來將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣台南優質農產品，並誠摯邀請全國民眾以實際行動支持在地農業。無論是節慶送禮或日常食用，選擇台南東山窯燒龍眼乾，都是對農民辛勞與百年傳統工藝的最佳肯定。

（陳婉玲報導）