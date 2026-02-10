記者林昱孜／台南報導

黃偉哲力邀全球賞蘭，2026台灣國際蘭展暨花卉科技展2月底台南登場。（圖／南市府提供）

第22屆「台灣國際蘭展」今年首度與「花卉科技展」同步登場，農業部與台南市政府於今日（10日）在台北火車站舉辦展前宣傳記者會，台南市長黃偉哲、農業部次長胡忠一及台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮共同出席，向全球發出盛情邀請，共同見證台灣花卉產業的創新能量。

台南市長黃偉哲感謝中央與地方的通力合作。他提到，後壁蘭花科技園區於2022年移交農業部管理後，在中央統籌資源與地方產業力量的結合下，產官合作更加緊密，為台灣蘭花的全球佈局奠定了穩固基礎。隨著台美貿易關係深化與關稅條件改善，政府將持續協助業者拓展海外市場，維持台灣蘭花在全球的優勢地位。

農業部次長胡忠一表示，花卉創新園區深耕23年並於去年完成升級，本次展覽是該中心成立後的首場大型國際盛會，標誌著台灣花卉正式邁向智慧生產與國際鏈結的新紀元。展覽以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為主題，展期自2月27日至3月16日。展覽內容亮點十足，「綻放館」導入裸視3D科技與吉祥物「蘭獸」營造沉浸式體驗，而「花漾館」則集結上千株優秀蘭花進行國際競賽與品種展示，具體呈現世界級的育種水準。

此外，同步舉辦的「花卉科技展」則運用AI智慧科技、互動敘事與沉浸式影像，將蝴蝶蘭與國產花卉結合科技藝術，展示台灣花卉科技的國際發展潛力。為了強化商務功能，現場規劃了「鏈結館」作為國際B2B洽談平台，提供一站式出口檢疫服務，提升國際買主的採購效率。同時，場內也設置幸福市集與青農教育競賽，讓花卉藝術融入生活。

展覽期間適逢嘉義舉辦台灣燈會（3月3日至3月15日），主辦單位也特別建議民眾規劃「白天賞蘭、夜晚賞燈」的台南嘉義雙城旅遊行程，體驗充滿科技感與美學的花卉盛宴。

