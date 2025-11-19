黃偉哲勞軍 加碼送炸雞

南市長黃偉哲率隊至陸軍步兵一三七旅勞軍，致贈慰勞金及加碼送炸雞慰勉市籍役男。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府昨（十九）日舉行勞軍活動，市長黃偉哲至陸軍步兵第一三七旅新化知義營區探視正接受新訓的臺南子弟兵，除贈送慰勞金及臺南好味農特產品，並加碼端出炸雞與飲料慰勞受訓役男；民政局專委賴青足、軍人服務站長劉可雲及吳禹寰、黃肇輝等多位議員及區長也到場關心。

市長黃偉哲表示，國軍弟兄長年於南市在防疫、救災及重大災害搶險中扮演重要角色，從二零一六年時任市長的賴清德總統開啟合作基礎，到零二零六地震、楠西震災、丹娜絲風災及登革熱疫情，都能看見國軍支援身影；他感謝一三七旅長期駐守臺南、守護市民安全，也向所有在營臺南子弟致意，除提醒役男在季節交替時注意保健，並請部隊幹部多照顧官兵健康。

黃偉哲市長也提及臺南是全台最早推動「敬軍月」的縣市，每年九月軍人節期間，虎頭埤、山上花園水道博物館等市府各館舍均提供國軍弟兄免費或優惠，以實際行動向軍人致敬。民政局長姜淋煌強調，市府會持續作為服役子弟的堅強後盾，提醒役男若於服役期間遇到任何疑問或需求，可隨時向部隊或市府兵役單位反映，市府會全力協助，讓役男安心服役。