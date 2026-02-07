黃偉哲北上推廣臺南優質農產鮮果

▲ 台南市長黃偉哲夫婦今（7）日特別協同劉育菁北上出席板橋愛買的上架記者會，向北台灣民眾推薦臺南尚青農產品。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 為拓展台南優質農產品銷售通路，臺南市農產運銷股份有限公司攜手遠百愛買量販合作，精選芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜等台南鮮果及多項農漁特產品，即日起進駐全台13家愛買量販門市同步販售，讓全台消費者皆可就近選購產地直送的新鮮好物。台南市長黃偉哲夫婦今（7）日特別北上出席板橋愛買的上架記者會，向北台灣民眾推薦臺南尚青農產品。

▲黃偉哲向北部消費者推銷來自台南的優質農漁畜產品。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，這次攜手遠百愛買通路推廣台南農特產品，讓北部消費者能在最便利的量販通路，一站式選購來自台南的優質農漁畜產品。現場除展售各式新鮮水果外，也包含虱目魚、台灣鯛等水產，可現場處理或代客料理，滿足不同消費需求；另有肉乾、肉片、烏魚子、魚丸等加工品，以及黑豆茶、黃金蕎麥麵、桂圓與地瓜酥等應景年貨，品項多元齊全。

▲活動現場除新鮮水果外，也同步展出多款台南特色農漁加工品。（圖／南市府提供）

黃偉哲強調，台南不僅是科技重鎮，更是農業大市，擁有品質穩定、健康營養的農特產品，透過與大型通路深化合作，將一波波把最好的產品推薦給全台消費者，歡迎民眾先在通路品嚐選購，也誠摯邀請大家走訪台南，親自感受在地農業的魅力。

遠東百貨副總經理陳佑任表示，遠百愛買已與台南市政府完成合作備忘錄（MOU）簽署，將於全台 13 家愛買量販門市上架推廣臺南優質農漁產品，讓消費者能就近選購品質新鮮、價格實惠的台南好物。

此次活動除於板橋、桃園等門市推廣外，也配合年節採買需求，提供多元農特產品作為年貨與年菜選擇。愛買營運長姚偉昱也進一步說明，未來愛買將依季節規劃持續辦理展售與推廣活動，優先引進最新鮮的台南農產，並逐步擴大合作品項，讓更多北部及全台消費者，都能在愛買通路輕鬆購買到台南最優質的農特產品。

活動現場除新鮮水果外，也同步展出多款台南特色農漁加工品，包括黃金蕎麥茶、黑豆茶，以及虱目魚酥條、鮮蝦酥餅、鱻魚餅等海味零嘴，充分展現台南農漁產業的多元樣貌與加工實力，吸引不少民眾駐足選購。

今天板橋愛買記者會結束後，黃偉哲太太劉育菁也代表市長前往桃園愛買參加試吃推廣活動，包括農業局副局長吳威達與臺南市農產運銷股份有限公司總經理楊弘義、遠東百貨副總經理陳佑任、遠百愛買量販營運長姚偉昱等均出席支持。

