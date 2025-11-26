黃偉哲參訪AMD研發據點 盼助台南提升產業競爭力

（中央社記者楊思瑞台南26日電）晶片大廠超微（AMD）今年進駐台南歸仁區，在國科會資安暨智慧科技研發大樓設立研發據點，台南市長黃偉哲今天前往參訪，盼AMD研發能量協助提升台南智慧科技產業競爭力。

黃偉哲與市府團隊受邀於今日前往參訪，了解AMD在台南的營運規劃、科普教育推動及風災援助情形，並聽取算力實驗室配置簡報，揭示AMD研發能量在南台灣全面展開。

黃偉哲表示，行政院啟動「大南方新矽谷」計畫，將台南沙崙智慧綠能科學城定位為全國AI產業專區核心，且台南在綠電供應、運算資源及科技人才培育方面具備領先條件，使沙崙成為AI產業布局最佳基地。

廣告 廣告

他說，市府持續打造優質投資環境，成功吸引AMD落腳沙崙建立研發中心，進一步加速AI技術與產業發展，並結合在地學校推動多元科普教育，為城市智慧產業布局開啟新篇章，同時，AMD也響應經濟部媒合的丹娜絲風災安心助學計畫，捐助受災學生助學金與學用品。

台南市政府經濟發展局長張婷媛表示，沙崙智慧綠能科學城是台南產業發展重要核心，區內已匯聚中研院、工研院及國研院等關鍵研發機構；周邊有綠能住宅、全國首座公立K12沙崙國際高中、商業設施及規劃中的醫療與科研園區，形成兼具工作、居住、教育與休閒完整生活圈。

張婷媛表示，完善的環境不僅吸引AI相關企業集聚，AMD落腳沙崙設立研發中心，更將帶動高階研發投資、創造就業機會，強化在地科技人才培育，進一步推動台南AI產業鏈與智慧產業發展，提升城市經濟與全球科技競爭力。（編輯：陳清芳）1141126