黃偉哲只贏四萬多票 陳亭妃：綠營不能只靠意識形態對決

民進黨台南市長初選越演越烈，積極爭取提名的立委陳亭妃今（5）日表示，上一屆藍白沒有合，謝龍介只輸黃偉哲四萬多票，現在藍白看起來真的是合在一起，所以民進黨在台南要取勝，不能只靠傳統的意識形態對決。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃今日接受廣播節目專訪，針對2026台南市長選舉，她表示上一屆藍白沒有合，謝龍介只輸黃偉哲四萬多票，現在藍白看起來真的是合在一起，所以民進黨在台南要取勝，不能只靠傳統的意識形態對決，因此民進黨一定要非常的慎重面對。

台南市長黃偉哲。（圖／中天新聞）

陳亭妃指出，她從政27年，是現在台南立委中最資深的。而對於爭取選民的支持，她表示不會用自己身為女性參政者的身分去情勒，而是要拿出成績給大家看，同時說服選民「讓台南有個改變」，而這個改變是讓台南有四百年來第一位女性市長。

陳亭妃認為，是民對市長的期待不是「你能做什麼」，而是「你說什麼我聽得懂」、「市長會直接回應市民要求」。而她在8年前與黃偉哲在初選競爭中輸了之後，她並沒有離開，而是在台南三十七區蹲點8年，直到現在。

