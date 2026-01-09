黃偉哲嗆「朱門酒肉臭」 他酸：偷臭其邁？

▲台北市、台中市與高雄市陸續宣布，公立國中國小學生營養午餐免費，不過台南市長黃偉哲被問到是否跟進時，卻反批台南財政條件與北部縣市差距明顯，北部縣市用這樣方式炫富，造成其他縣市困擾，還批「朱門酒肉臭、路有凍死骨」。（圖／台南市政府）

[NOWnews今日新聞] 台北市、台中市與高雄市陸續宣布，公立國中國小學生營養午餐免費，不過台南市長黃偉哲被問到是否跟進時，卻反批台南財政條件與北部縣市差距明顯，北部縣市用這樣方式炫富，造成其他縣市困擾，還批「朱門酒肉臭、路有凍死骨」。國民黨立院黨團書記長羅智強今（9）日受訪說，高雄市長陳其邁也宣布同樣政策，黃偉哲為什麼要這樣批評陳其邁？

行政院則說，現行財劃法削弱了中央財政，中央政府今年預計舉債新台幣3000億元，無餘裕協助地方。羅智強說，不只黃偉哲，連行政院長卓榮泰都不支持陳其邁政策，難道是擔心陳其邁在南部坐大嗎？提醒陳其邁可能要小心點。

國民黨立委牛煦庭今受訪也說，桃園市早在2022年即將國中小營養午餐免費列為重要政見並付諸實行，實際成效良好，證明該政策在財務平衡與政策效果間具有可行性。

他指出，許多公共政策都是由地方政府率先推動，成效獲得肯定後，再由中央擴大為全國性政策，例如TPASS月票制度即是先由雙北試辦，成功引導民眾使用大眾運輸，最終成為中央補助的全國標準，營養午餐政策也可循此模式推進，呼籲中央以正面態度看待，回歸政策初衷，以人民福祉為優先。

