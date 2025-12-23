黃偉哲團隊7年成就1次看 用數字呈現台南蛻變

〔記者洪瑞琴／台南報導〕12月25日即將迎來就職滿7週年的台南市長黃偉哲，今(23)日於市政會議發表施政成果，以具體數字呈現台南城市蛻變。黃偉哲表示，7年來累計公務車行程可繞行台灣543圈，象徵勤走基層、傾聽民意。

在經濟發展上，台南招商投資額累計逾2939億元，創造約6.3萬個就業機會；基礎建設完成60座滯洪池，農漁水路改善2117公里；社會福利方面，長照涵蓋率連續4年6都第1。財政方面，累計減債205億元，確保資產留給下一代，但黃偉哲也點出新版《財劃法》，中央補助款減少約12億元，以及房屋稅減收，需在有限資源下精準施政，「市民對政府的期待只會更多不會更少」。

廣告 廣告

文化建設包括南美館2館、左鎮化石園區、水交社文化園區、市圖總館及百年西市場修復，岸內影視基地吸引多部影視團隊進駐，提升城市能見度。李科永紀念圖書館則預計 2027年底完工，成為城市知識新地標。

產業方面，台南打造南科、沙崙、柳科「金三角科技聚落」，推動AI、半導體、綠能與智慧機器人產業，支撐科技研發與產值升級；七股工業區、永康創意設計園區及大台南會展中心等陸續啟用，帶動就業與經濟動能。

公共建設方面，國道8號、台61線、北外環、安平跨港大橋等工程持續推動，台南捷運藍線明年動工，火車站站前廣場改造也將提升城市面貌。黃偉哲表示，7年的成果只是「通往未來的新起點」，將持續以效率與用心回應市民期待。

南市沙崙國際高級中等學校，打造全國第一座15年一貫制從幼兒園到高中的公立學校。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

東吳學生辣問統獨 鄭麗文反要求「不用這樣挑釁地問」！

鄭麗文東吳演講嗆提問教授「沒有大腦」 要學生勿選邊站

中選會提名名單出爐 行政院：游盈隆擬任主委、胡博硯副主委

