黃偉哲大轉彎宣布營養午餐免費 鄧凱勛：是在炫富嗎？

台南市長黃偉哲9日宣布台南市營養午餐免費，市自115學年度起於公立國中、小學實施。 圖：台南市政府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 在台北市長蔣萬安宣布公立國中、小營養午餐免費後，台中市、高雄市陸續跟進，而台南市長黃偉哲砲轟「炫富」，直到今（９）日上午都在批評蔣萬安政策買票。但黃偉哲下午卻召開記者會，宣布營養午餐全面免費。國民黨前發言人鄧凱勛則諷刺，黃偉哲今天是在炫富、是在買票嗎？

黃偉哲下午舉行記者會宣布，台南市自 11 5學年度起，也就是今年 9 月 1 日起公立國中、小學營養午餐將全面免費，每人每餐補助估計 56 元，估計每年增加 16 億元經費，嘉惠全市約 14.2 萬名學生。

黃偉哲表示，蔣萬安拋出營養午餐全面免費，不排富無差別補助，昨天再聽到雲林縣長張麗善宣布跟進，就知道這議題已經政治化，而不是公共政策，掀開「政治潘朵拉的盒子」；有人問說「台南也可以不跟進」，但現在已經政治化，很難做到讓外界不誤解。

鄧凱勛則揶揄，黃偉哲大概是忙著唱歌，忘了隔壁的高雄市長陳其邁最近也跟進要推動營養午餐免費。結果，今天黃偉哲為了止血，不得不吞下自己昨天的話， 現在全台灣都看懂了，什麼「炫富」、什麼「引用蔣經國」，通通都是政治廢話，單純就是眼紅蔣萬安，民進黨面子上掛不住，決定先罵再說，發現風向不對再趕快髮夾彎。

鄧凱勛更諷刺，全台灣人都記得，黃偉哲跟 im.B 詐騙集團主嫌曾國緯一夥人吃飯喝酒時，那可是賓主盡歡、山珍海味樣樣不缺，當時就從來沒聽過喊窮，跟詐騙首腦交際應酬毫不手軟，要照顧台南孩子的營養午餐卻推三阻四，被罵爆了才心不甘情不願地跟進。在黃偉哲的價值觀裡，詐騙集團這種「貴客」顯然比台南的孩子重要多了。

鄧凱勛接著批評，台南市在前市長賴清德、黃偉哲手下，財政紀律徹底爛掉，一路把自己搞到財力級次最差的「第五級」，目的就是為躺著爽領「中央爸爸」的巨額補助。自己執政無能，財政擺爛來情緒勒索中央給錢，黃偉哲當「巨嬰」當習慣了，看到別人把市政治理好，不僅不思檢討，還反過來潑髒水，標準的無能狂怒。

鄧凱勛更稱，黃偉哲根本看不懂蔣萬安的格局。蔣萬安這次推動的不只是「營養午餐免費」，而是完整的「教育革新三箭」，包含照顧學生的午餐免費、「生生喝鮮奶 3.0」，向下延伸照顧到 2 歲幼兒；照顧老師的導師全面減少一節課、提高導師費，增加學校專責行政人力、調高兼任行政獎金，把時間還給老師；再到照顧心理：全面增加教師心理諮商時數與據點，做老師最強的後盾。這就是台北市長與台南市長的差別，不在財力，在於良心、執政能力。

