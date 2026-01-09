黃偉哲大轉彎！喊「潘朵拉盒子被打開」跟進營養午餐免費

台南市長黃偉哲。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安日前宣布實施營養午餐免費，許多縣市陸續表態跟進，針對這個政策，台南市長黃偉哲8號先開酸台北市炫富，只差沒用金子鋪路，9號上午再質疑蔣萬安「政策買票」，只是不到半天的時間，黃偉哲就舉行記者會宣布，台南市也將在9月1日起跟進營養午餐免費。但話鋒一轉，批評蔣萬安打開潘朵拉的盒子，自己如何不跟。

台南市長黃偉哲也宣布了跟進國中小營養午餐免費，但是還有些話不吐不快。

台南市長黃偉哲：「偏離了公共政策的本質，變成一個被打開的潘朵拉的盒子，被打開之後，就引起很多討論，但大多數的討論，是想要而不是需要，想要的是別人有我也要有。」

廣告 廣告

黃偉哲話說得直白，畢竟針對營養午餐免費這件事，同一天上午，他才這樣批評，打開潘朵拉盒子的那個男人。

台南市長黃偉哲：「我記得蔣萬安祖父，故總統蔣經國先生，曾經有談到，買醋的錢不要拿來買醬油，11月份就要選舉，9月份開始實施，這有非常大的政策買票的嫌疑。」

甚至前一天，還這樣說。

台南市長黃偉哲：「難道一定要用這種方式來炫富嗎？那台北市除了馬路沒有鋪成金的，其他不是什麼都做了嗎？」

如今黃偉哲態度大轉彎，綠營兩位爭取台南初選的林俊憲、陳亭妃大喊支持，是否也面臨選舉壓力，各界自有體悟。目前盤點全台22縣市，包含桃園、宜、花、東等10個縣市都已經免費；蔣萬安宣布後，基隆、苗栗、台中、高雄、雲林，加上最新跟進的台南，都是9月起實施。六都中，僅剩新北市長仍持保留態度，對此行政院則表態，交由地方自治，社福政策遇上各縣市財力不同，讓父母官如何選擇，壓力山大。

更多東森新聞報導

國民黨前中常委驚傳辭世！享壽75歲 國民黨證實了

宏都拉斯議員遭丟炸彈 背部嚴重炸傷！事發瞬間畫面曝

快訊／台南跟進了！免費營養午餐 估花16億預算

