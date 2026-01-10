黃偉哲好忙！上午陪賴瑞隆車掃50分鐘 晚上幫邱議瑩助講

台南市長黃偉哲上午陪賴瑞隆車掃，晚上幫邱議瑩造勢，相當忙碌。資料照



民進黨高市長初選進入倒數階段，4名參選人卯足全勁衝刺，台南市長黃偉哲也沒閒著，今天（1/10）上午陪賴瑞隆車掃50分鐘，晚上又到中正高工籃球場幫邱議瑩造勢，相當忙碌。

黃偉哲今天首度到外縣市為黨內參選人站台，陪著賴瑞隆在鳳山區車掃長達50分鐘，他表示，年輕時曾短暫住過高雄，情感非常深厚，高雄在市長陳其邁帶領下成為經濟飛躍的城市；賴瑞隆是這次黨內初選的參選人中唯一擁有市政、行政治理經驗的，相信能無縫接軌市政。

黃偉哲陪賴瑞隆車掃。翻攝賴瑞隆臉書

賴瑞隆說，黃偉哲在市政繁忙之餘到高雄相挺，代表「市長級」肯定，高雄正站在產業轉型與城市升級的關鍵時刻，需要高雄、台南跟屏東跨區域整合，未來需要能跨域治理又能團結各界的市長，他會延續陳其邁打下的基礎，讓高雄在產業、建設與生活品質上全面向前邁進。

到了晚上，邱議瑩在中正高工籃球場舉辦「高雄贏選前之夜」造勢活動，黃偉哲也到場助講。他提到，自己跟邱議瑩一起努力至今30年，1996年擔任國民大會代表時就認識了，希望支持者下周一起力挺邱議瑩，讓她延續陳其邁的市政。

黃偉哲幫邱議瑩站台。翻攝邱議瑩臉書

邱議瑩致詞時表示，當參與初選時，一開始很多人不看好，許多人對她的印象就是「恰北北」，然而她細數從政30年的歷程，強調自己不怕挑戰，也代表民進黨參選最艱難的高雄立委第一選區，始終站在民進黨第一線。

