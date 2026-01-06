黃偉哲宣布了！台南第3位副市長出爐 盼借重「這能力」襄助市政

即時中心／顏一軒報導

台南市政府今（6）日宣布，為了配合《地方制度法》修正，民政局長姜淋煌將升任成為台南市第三位副市長；另，南市府副秘書長則由都發局長林榮川出任，兩人將於1月12日正式就任。對此，台南市長黃偉哲期許，盼藉由經驗豐富、熟稔地方治理的人選加入市政核心團隊，為台南注入更穩定且前瞻的治理動能。





南市府說明，因應《地方制度法》第55條修正直轄市副市長及副秘書長得各增置至3人，中央盼藉此強化直轄市治理量能、回應日益繁重且多元的市政需求。為配合修法精神，從市政整體發展與組織運作實務出發，審慎進行人事調整與布局，期透過適才適所的人事安排，進一步提升行政效率、強化跨局處協調，並確保重大政策與建設得以穩健推動。

黃偉哲表示，此次人事調整不僅是因應法制變革，更是著眼於城市長遠發展所需，盼藉由經驗豐富、熟稔地方治理的人選加入市政核心團隊，為台南注入更穩定且前瞻的治理動能。

本次新增副市長一職由姜淋煌出任，姜準副市長長期投入地方行政體系，歷練完整，對地方制度、基層治理與民主運作具深刻理解。其歷任台南縣選舉委員會室主任，以及縣市合併後之台南市選舉委員會室主任，期間負責多項重大選務與行政協調工作，累積豐富實務經驗，對法制程序、行政中立及跨機關合作皆相當嫻熟，其後擔任台南民政局長，持續深耕地方自治、宗教禮俗、戶政服務及選務相關業務，推動多項貼近民意之政策措施，展現穩健務實、細膩周延的行政風格，深獲各界肯定。

黃偉哲說，民政業務向來是市政與市民生活連結最為密切的領域，姜準副市長長期站在第一線，熟悉地方脈動與基層需求，對於整合市政資源、強化地方治理韌性，將能發揮即戰力，也有助於市政團隊在面對複雜議題時，做出周延且具前瞻性的決策。

林榮川具備橫跨都市規劃、公共建設、水利工程與產業發展等多元專業背景，行政歷練完整且層級豐富，其早年於雲林縣政府服務，歷任水利處處長及參議，對地方建設與基礎工程推動具扎實經驗；其後轉任台中市政府，歷任都市發展局副局長、建設局副局長及參事，長期參與重大公共建設、都市更新及空間治理相關業務，對跨局處整合與大型計畫推動具高度掌握。

台南市政府副秘書長則由都發局長林榮川出任。（圖／翻攝自南市府官網）

林準副祕書長返任台南市政府後，林副秘書長先後擔任經濟發展局局長及都市發展局局長，熟稔產業政策、都市計畫及土地開發等核心市政議題，並能在不同政策領域間進行有效串聯。

黃偉哲認為，副秘書長一職肩負市政運作樞紐角色，須具備高度協調能力與全局視野，林副秘書長長年累積之跨域行政經驗，將有助於市府團隊在政策整合、進度控管及溝通協調上更加順暢。

最後，黃偉哲強調，隨著城市規模擴大及市政議題日益複雜，市府團隊必須持續調整治理架構，以回應市民期待與時代挑戰；姜準副市長與林準副秘書長將分別在市政統籌、跨局處協調及重大政策推動上扮演關鍵角色，並代理民政局、都市發展局局長職務，與市府團隊攜手合作，持續深化市政治理基礎。





