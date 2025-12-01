黃偉哲宣布任內第73座特色遊戲場落成

臺南市再添親子休憩新亮點！結合鹽水在地「月津」意象與「月兔冒險」主題的鹽水區特色公園於12月1日正式啟用，成為黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，也是溪北地區重要的大型特色公園之一。黃偉哲表示，台南公園建設從「先求有、再求好」一路升級，如今已進入特色化與共融化的新階段，鹽水公園正是市府推動優質生活環境的重要成果。

圖說：地面彩繪融入星際旅行與月兔元素，增添童趣。(圖片來源/台南市政府提供)

黃偉哲指出，鹽水區特色公園總經費約4,000多萬元，其中中央國土署補助300多萬元，地方政府投入與中央合作，讓溪北地區擁有更完善的親子遊憩場域。除了遊具豐富、主題鮮明，園區的通道銜接、設施優化及環境景觀工程也將陸續完成，未來使用品質將更加提升。

工務局表示，本次公園設計以「冒險五感體驗」為核心，透過兒童、家長與專家參與的工作坊共同討論，將鹽水特有的「月津港」與「月兔意象」巧妙融入地景。園區規劃「月之森林擺盪區」、「月之丘自然探險區」等多元設施，並打造三座超高溜滑梯的主題塔樓「月之高塔冒險區」，提供不同年齡層孩子挑戰與探索。

圖說：三座超高溜滑梯將成為孩童最愛的放電主場。(圖片來源/台南市政府提供)

此外，公園兼具滯洪、生態與休憩功能，以自然材質與多孔隙鋪面落實生態友善，更透過綠色動線串聯周邊自行車道、烏樹林糖廠、新營糖廠與鐵道路廊等景點，形塑溪北地區的綠色旅遊網絡。鹽水特色公園也因兼具永續設計與社會參與，榮獲「2025第四屆亞太暨台灣永續行動獎」肯定。

黃偉哲強調，目前仍有14座特色公園在施工或規劃中，市府將持續以「因地制宜、貼近民意」為原則，打造更多具有地方文化、共融性與永續性的遊戲場，讓市民享有更優質的生活環境。

