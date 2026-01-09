黃偉哲宣布台南營養午餐免費 批北市「打開政治上潘朵拉的盒子」

台南市長黃偉哲今天（9日）宣布台南從今年9月起針對所有國中小學生實施營養午餐免費，遺憾台北市首先推動營養午餐全面不排富免費，是把此議題政治化，已偏離公共政策本質，各縣市被迫捲入福利競賽。他說，台北市的這個政策等於是「政治上潘朵拉的盒子被打開」，在選舉年背景下，台北市長11月要選舉尋求連任，於9月實施難免引發社會對政策動機質疑。

台南市長黃偉哲（圖）9日宣布，台南市從2026年9月起實施所有國中小學生營養午餐免費，全年經費超過新台幣16億元，並表示這筆經常性支出勢必排擠其他重大公共建設與教育投資。（中央社）

黃偉哲下午在永華市政中心召開記者會表示，今天宣布台南市自9月1日起實施營養午餐免費，並非理想選擇，而是在潘朵拉盒子被打開後不得不做出的回應。他說，以每餐新台幣60元、每年約200個上課日計算，每名學生每年約需1.2萬元；台南市有約14萬名國中小學生，全年經費超過16億元，這筆經常性支出勢必排擠其他重大公共建設與教育投資。

黃偉哲表示，自台北市宣布9月起實施不排富免費營養午餐後，全國立即出現強烈的「比較效應」，政策討論已從「真正的需要」，快速轉變為「別人有、我也要」的政治操作。

黃偉哲說，對於低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭，台南市原本就提供營養午餐補助，對非弱勢一般戶來說，每餐新台幣60、70元的午餐費用應有能力負擔，「很遺憾台北市把這個議題政治化，而不是公共政策化」。

他說，台北市的這個政策等於是「政治上潘朵拉的盒子被打開」，在選舉年背景下，台北市長11月要選舉尋求連任，於9月實施難免引發社會對政策動機質疑，若實施此政策真是責任，為何不在年度預算中審慎編列，反而在預算執行中倉促挪用，甚至連所需經費都未精算清楚。

黃偉哲說明，新版財劃法使台南面臨財政困境，以捷運第一期為例，地方自籌比例由10%提高至50%，新增負擔高達280億元，已遠超過統籌分配稅款增加額度；再加上鐵路地下化、後續捷運路線等重大工程，財政早已捉襟見肘。他說，若再每年挪出16億元投入免費午餐，只能延後道路、農路等建設，甚至得動用原本用於緊急救命的第二預備金。

黃偉哲強調，台北市公共建設早已相對完善，捷運與鐵路地下化多已完成，反觀台南正處於建設起步階段，中央重大建設補助比例又由90%降至50%，財政壓力不可同日而語，「政府的責任，難道是幫助本來就不需要補助的人嗎？」

他表示，中央應正視選舉前福利政策氾濫的結構性問題，對於非緊急、非急迫重大福利措施，應比照選制改革，立法規定延至下一屆任期實施，「以避免政策買票、避免縣市首長在選舉前恣意開出政治支票，公共政策應回歸理性、回歸需要，而不是被激情與選舉操作綁架」。