黃偉哲宣布營養午餐免費 藍酸爆：只會跟風

[NOWnews今日新聞] 台北、高雄等縣市陸續宣布國中小營養午餐免費，台南市長黃偉哲批北部縣市財政佳還炫富，造成其他縣市困擾，不過黃偉哲9日下午臨時開記者會宣布，自9月1日起實施營養午餐免費，但他說這是「潘朵拉盒子被打開後」不得不做出的回應。國民黨立委羅智強說，黃偉哲才批評營養午餐免費政策，隔天馬上髮夾彎跟進，狠狠打了自己一巴掌，臉不痛嗎？

國民黨台北市議員游淑慧也說，黃偉哲愛罵又沒膽，市長做成這樣，也是無言。「颱風假，其邁放；他從「不考慮」到大轉彎跟著放。免費營養午餐，萬安推；他大罵炫富，卻又24小時轉彎跟著推，他不了解人民需求，但也沒肩膀抵抗壓力，除了跟風和轉彎外，還會什麼？」

