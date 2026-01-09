黃偉哲宣布跟進營養午餐免費政策 藍青年群轟：昨非今是的最糟糕政治人物

台南市長黃偉哲2026.01.09召開記者會，宣布公立國中小營養午餐九月起免費。台南市政府提供



記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安拋國中小營養午餐免費新政，台南市長黃偉哲今下午被迫、宣布跟進。國民黨青年下午群起攻之，揶揄黃之前批該政策是炫富、買票，如今卻「痛苦」跟進，顯見之前言論背後是政治算計，而非孩子的福祉。

國民黨青年部前主任陳冠安更質疑，黃偉哲任內調降房屋稅，讓台南稅收年少18.5億元，這才叫政策買票、讓公共政策變選舉工具，結果房屋稅少18億元可以，用16億元讓孩子免費吃營養午餐不行？黃真夠離譜。

廣告 廣告

國民黨青年團前副執行長何元楷表示，蔣萬安推營養午餐免費政策後，高雄市長陳其邁與民進黨新北市長參選人蘇巧慧均評估跟進，照黃偉哲邏輯，難道這些人都在「買票」？改善家庭壓力，照顧孩子、投資下一代也是「買票」？

國民黨桃園市議員凌濤說，少子化早是國安問題，中央始終未見具體支援政策，如今蔣萬安試圖先減輕家長負擔，竟成黃偉哲政治攻防標靶；「窮不能窮孩子」，若真重視孩子未來，財政分配並沒有那麼困難。

國民黨前發言人鄧凱勛揶揄，黃偉哲跟 im.B 詐騙集團主嫌曾國緯等吃飯喝酒時山珍海味樣樣不缺，當時就沒聽過喊窮，如今要照顧台南孩子的營養午餐卻推三阻四，難道黃認為與詐騙集團這種「貴客」比台南孩子重要？

凌濤表示，台中、高雄已陸續跟進「學童營養午餐免費」政策，全台民進黨2026縣市長擬參選人中，已有11位公開支持，打臉黃偉哲，但黃卻仍連日「戰窮富、吵南北」，充滿政治算計，而非孩子的福祉。

陳冠安則說，黃偉哲前一天還在批評蔣萬安推營養午餐免費是政策買票，今天下午就宣布台南跟進，但仍批是掀開政治潘朵拉盒子，「跟的這麼痛苦，那就不要跟吧？若認為是錯的政策，還跟進，這不才是最糟糕的政治人物？」

陳冠安更提到，「更噁心的是，黃偉哲現在道貌岸然，說台南財政壓力很大」，但造成台南財務自主惡化的，就是黃偉哲，黃上任以來的台南自籌財源比例，從2017年的45.38%，大幅下降到2024年的31.66%。

鄧凱勛也說，台南市在賴清德、黃偉哲手下，一路把台南市財政紀律搞到財力級次最差的「第五級」，目的就是為了躺著爽領「中央爸爸」巨額補助，如今看到別人把市政治理好，不檢討還反過來潑髒水，標準的無能狂怒。

鄧凱勛揶揄，黃偉哲才氣急敗壞地痛罵蔣萬安宣布營養午餐免費是「北炫富、南痛苦」，還搬出故總統蔣經國的話扣帽子批「政策買票」，結果如今竟宣布台南市跟進，狠起來自己臉都打，繼承賴清德當「大嘴砲家」

何元楷也表示，黃偉哲上午才批蔣萬安營養午餐免費政策有買票嫌疑，結果下午馬上要跟進，說穿了，一開始就是見不得蔣做對的事，只好為反對而反對，急著貼標籤、扣帽子，心中滿是政治算計，沒有人民。

更多太報報導

盧秀燕籲中央端免費營養午餐 政院：中市補助增加逾300億應能照顧市民

台南營養午餐也免費 黃偉哲怒轟蔣萬安「打開潘朵拉盒子」：不得不跟進

批民進黨投資戰火 國民黨：藍白執政縣市投資下一代、共推營養午餐免費