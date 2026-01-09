黃偉哲宣布「營養午餐免費」 批蔣打開政治潘朵拉盒子動機昭然若揭

台北市長蔣萬安6日宣布，台北市公私立國中、國小營養午餐將全面免費後，各縣市也紛紛跟上，不過六都之中僅有台南市以及新北市未跟進，台南市長黃偉哲批評北市「炫富」、「朱門酒肉臭」。不過黃偉哲在9日下午召開記者會宣布，台南市從9月1日開始，國中小全面免費營養午餐，黃偉哲說「議題已經政治化，如同打開潘朵拉的盒子，很難不跟進」。

台南市宣布國中小營養午餐免費。圖／翻攝自黃偉哲臉書

台南市9月1日開始，國中小全面免費營養午餐，每年的總支出將會是16億元，黃偉哲提到「對象沒有辦法區分是弱勢戶還是一般戶，這樣的原因在於政治上的潘朵拉的盒子被打開」，今年是選舉年，「以台北市來講，市長要連任、11月要選舉，結果在9月份開始實施，這背後的動機昭然若揭」。

黃偉哲大吐苦水，認為蔣萬安拋出營養午餐全面免費，不排富無差別補助，對許多縣市首長形成很大的壓力，昨天又聽到雲林縣長張麗善以緊急聲明的方式宣布跟進，就知道這個議題已經偏離「公共政策」的本質，變成一個「掀開的潘朵拉盒子」，大部分的討論是是「想要」，而不是需要。

黃偉哲宣布營養午餐免費。圖／台視新聞

黃偉哲上午就引用蔣萬安祖父蔣經國的話「買醋的錢不要拿來買醬油」，批評蔣萬安「如果這真的是個責任，為什麼在做滿第三年，即將進入第四年、在選舉前才發現這是個責任，我們真的覺得很奇怪，為什麼不在年度預算中編列，偏偏在預算實施後，才在那邊匆匆忙忙挪經費，挪到連台北市的教育局長都不知道多少錢，還要再算」。

雖然宣布也跟進營養午餐免費，黃偉哲也呼籲大家多想想，在選舉前做無差別的到底所謂何來，所求何事，只能說遺憾。

