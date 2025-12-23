南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市政府周二在市政會議，提出施政七週年成果報告。市長黃偉哲強調，七年來市府團隊秉持「讓成果說話」理念，推動城市全面升級，在包括投資額、增加工作機會和市政建設上，都有長足成果。其中旅宿業家數和成長數，都在六都名列前茅，營收更增加45.8億元，成長近七成，耀眼成績讓民眾有目共睹。





台南市長黃偉哲向市民報告，七年來的施政成果！（圖／民視新聞）





藉著市政會議的時間，各局處獻獎，市長黃偉哲也把七年來的施政成果，向市民報告。

台南市長黃偉哲表示：「我們不只是把建設做出來，更希望讓市民感受得到改變。」

累積近3000億元的投資額，增加6.3萬個工作機會。60座滯洪池、92座特色遊戲場，市府也同步展開南科、沙崙、柳科，三大科技聚落的布局，即使接下來是最後一年任期，黃偉哲強調市府還是戰戰兢兢。

台南市長黃偉哲強調：「只要在擔任市長一天，市府團隊只要在位一天，就會兢兢業業把自己的工作做好，那這是市民的期待，也是我們自我勉勵的期許。」

而在市府前，吸引了超過15萬人次參與的耶誕搖滾演唱會，不只是全台首場，也為接下來一系列的跨年活動，帶動高潮。外溢的旅宿觀光商機，更是可見一斑。





活動帶動觀光，台南市的旅宿業，成長家數在六都名列前茅（圖／民視新聞）





台南市的旅宿業家數，從2018年的519家，到今年的981家，成長家數在六都名列前茅。旅宿住用數，更增加近百萬間，營收也成長了近七成，除了活動和都市文化特色的加持，也來自全面性的都市規劃和推動的成果。

台南市長黃偉哲表示：「市政府要做的就是要把，交通環境改善，把地方的治安強化，把環境衛生顧好把食安做好，這才是本那活動是帶動，那把基本的基礎做好了，活動帶動當然就能發揮，錦上添花的效果。」

雖說台南原本就是一座觀光城市，但從旅宿業界的成長角度，不難看出都市進展的積極脈絡。黃偉哲即使腳踏的，本就是綠營沃土，也不能忘卻，繼往開來的首長使命。





原文出處：黃偉哲就職7週年！ 台南市旅宿業家數、成長數名列前茅

