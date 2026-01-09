黃偉哲引蔣經國名言質疑「政策買票」 北市府反嗆：為什麼要批評陳其邁的主張？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北市日前宣布國中小學童營養午餐免費，隨後台中、高雄等縣市陸續宣布跟進，而台南市長黃偉哲則強調，台南市政府將審慎評估自身財政狀況，同時也批北市「炫富」。而台北市長蔣萬安則表示投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「這不是炫富，是我們的責任」。黃偉哲今（9）日受訪時提到蔣經國的「買醋的錢不要拿來買醬油」，質疑北市有「買票」嫌疑。對此，台北市政府則回嗆「為什麼要批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？」

黃偉哲今日受訪時表示，記得蔣萬安的祖父、蔣經國先生曾經有談到「買醋的錢不要拿來買醬油」，這就是說預算有完整性，如果要臨時東拼西湊，為了選舉，許多縣市的期程是今年9月才要開始做營養午餐免費，既不排富，又在緊鄰選舉的時候才實施，有非常大的政策買票的嫌疑

黃偉哲指出，而且完全沒有財源基礎，就會預算排擠、動用二備金救命錢，如果台北市真的要做，也應該是在明年度的時候，在今年底編列預算，那這樣子才能從從容容地實施，且要實施排富。今年九月就要做，而且匆匆忙忙、連滾帶爬的話，這並非人民之福。

對此，台北市副發言人魏汶萱表示，營養午餐免費是減輕家長負擔的教育政策，高雄市長陳其邁表示高雄也要推動，連林俊憲、陳亭妃委員也呼籲台南該做，外界應該很疑惑黃偉哲市長為什麼持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？

魏汶萱指出，黃市長引用經國先生所說的「買醬油的錢，不要拿來買醋」，但看來不管孩子午餐裡加的是醬油還是醋，黃市長似乎都沒有承擔意願；也提醒黃市長，話不要只聽一半，經國先生還有一句流傳更廣的名言是「今天不做，明天就會後悔」，與黃市長共勉。

