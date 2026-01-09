黃偉哲引蔣經國1句話嗆蔣萬安「不聽爺爺的話」 轟他有政策買票之嫌

台北市長蔣萬安宣布，國中小學童營養午餐全部免費，不少縣市紛紛跟進，但台南市長黃偉哲卻怒批北部炫富，今天(9號)蔣萬安強調「這不是炫富而是我們的責任」，但黃偉哲則再嗆，蔣經國曾說，「買醬油的錢，不要拿來買醋」，批評蔣萬安，為了選舉沒有在聽爺爺的話。

遭黃偉哲批炫富 蔣萬安：台北物價生活成本高

台北市長蔣萬安宣布今年9月起全市國中小營養午餐通通免費，卻遭台南市長黃偉哲批評「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，狠酸台北財政優渥，「除了金子鋪路，什麼都做了！」卻造成其他縣市壓力。

蔣萬安則回擊黃偉哲的炫富說，表示投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，因此這不是炫富，而是我們的責任。他還補充說台北是全國物價和生活成本最高的城市，「大家看到光鮮亮麗的背後，其實是家長們精打細算的日常。」

高雄營養午餐也免費 侯友宜：中央應統一作法

蔣萬安想替北市家庭減輕負擔，但黃偉哲持續開嗆，指出蔣萬安的爺爺、已故總統蔣經國曾說「買醋的錢不要拿來買醬油」，直指蔣萬安是「不聽爺爺的話」。還說今年11月份就要選舉了，9月份開始實施政策，「這有非常大的政策買票嫌疑」。

但民進黨內擬參選下屆台南市長的林俊憲、陳亭妃，卻早已將營養午餐免費列入政見。除了高雄市長陳其邁轉彎跟進，蘇巧慧、何欣純、童子瑋等綠營2026縣市首長參選人也都紛紛表態支持。倒是新北市長侯友宜喊沒錢，呼籲中央統一做法，缺遭政院冷回因新版財劃法沒有餘裕均衡地方，營養午餐掀起南北大戰，綠營內部也有矛盾。

