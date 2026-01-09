黃偉哲引蔣經國1名言嗆蔣萬安！北市府反擊

▲台南市長黃偉哲怒轟台北市長蔣萬安有政策買票之嫌疑。（圖／台南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市6日宣布國中小學童營養午餐免費，多個縣市跟進，台南市長黃偉哲卻開砲北市「炫富」，引台北市長蔣萬安今（9）日反嗆「是責任，不是炫富」。未料，黃偉哲今隨後再怒批，免費營養午餐政策匆忙上路，又不排富，有選舉買票的嫌疑。對此，台北市府發言人魏汶萱則狠嗆，該政策目的是減輕家長負擔，黃偉哲似乎沒意願承擔。

針對蔣萬安今回應指出免費營養午餐政策是責任，黃偉哲今受訪再質疑，他記得蔣萬安的祖父、前總統蔣經國先生曾經有講過：「買醋的錢不要拿來買醬油」，為了選舉，今年9月的時候才開始營養午餐免費，這樣政策臨時東拼西湊，既不排富，又在緊鄰選舉的時候才實施，有非常大的政策買票的嫌疑。



黃偉哲認為，如果台北市真的要做，也應該是在明年度的時候做，並在今年底編列預算，那這樣子才能從從容容地實施。假使今年九月就要做，而且匆匆忙忙、連滾帶爬，這並非人民之福。

然而，針對台南市是否跟進國中小營養午餐免費？黃偉哲提到：「市府還是會妥善規劃教育資源，以及其他政府總預算的這個計畫，近期會盡快對外報告。」

面對蔣萬安被黃偉哲拿祖父的話來洗臉，台北市副發言人魏汶萱表示，營養午餐免費是減輕家長負擔的教育政策，高雄市長陳其邁表示高雄也要推動，連林俊憲、陳亭妃委員也呼籲台南該做，外界應該很疑惑黃偉哲市長為什麼持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？

魏汶萱指出，黃市長引用經國先生所說的「買醬油的錢，不要拿來買醋」，但看來不管孩子午餐裡加的是醬油還是醋，黃市長似乎都沒有承擔意願；也提醒黃市長，話不要只聽一半，經國先生還有一句流傳更廣的名言是「今天不做，明天就會後悔」，與黃市長共勉。

