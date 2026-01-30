黃偉哲快閃市場送好康

南市長黃偉哲快閃水仙宮市場送兌換券刺激買氣，邀民眾到傳統市場辦年貨、抽大獎，把好運帶回家。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將屆，為鼓勵民眾多到傳統市場消費及刺激買氣，臺南市長黃偉哲卅日由經濟發展局長張婷媛及市場處人員陪同現身中西區水仙宮公有零售市場送好康，提供兌換券給來採買的民眾，邀請大家來傳統市場採買年貨品嚐美食，感受市場熱鬧的人情味氛圍。

黃偉哲市長表示，市府持續結合節慶活動與市場特色舉行活動，吸引人潮消費帶動攤商營收；水仙宮市場是市區市民日常採買重要據點，期透過分送兌換券吸引民眾來採買年貨，同時也感受傳統市場的人情味與城市溫度。

張婷媛局長說，傳統市場是年節期間帶動地方經濟重要引擎，市府透過迎春活動規劃，除回饋長期支持市場的消費者，也希望吸引更多民眾走進市場、認識市場特色，進一步提升人潮與買氣，促進市場整體發展，實現市民、攤商與市場三方共好。

市場處代理處長林士群指出，水仙宮公有零售市場內各式熟食小吃、生鮮食材與年節用品一應俱全，提供便利且多元的年節辦年貨選擇，邀請市民走入特色傳統市場感受年味，迎接喜氣洋洋充滿希望的馬年新春；也提醒臺南購物節活動正進行中，消費滿五十元即可登錄抽獎，到水仙宮市場消費只要掃描攤位提供的數位行銷券也能參與臺南購物節抽獎，消費越多、中獎機會越高，邀大家來逛市場、買年貨，抽大獎，將節慶消費好運帶回家。