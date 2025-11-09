黃偉哲快閃新加坡推洋香瓜與大白柚
[NOWnews今日新聞] 為推廣台南優水果，台南市長黃偉哲以不到24小時間旋風快閃新加坡行銷當季盛產的台南後壁洋香瓜與麻豆大白柚，透過現場試吃展示及線上直播等多元推廣方式，吸引新加坡朋友爭相下單預購，展現台南鮮果的卓越品質與國際競爭力。黃偉哲也強調，未來市府團隊也將繼續努力，透過多元管道與通路拓展，將更多品項的台南鮮果送進新加坡家庭。
黃偉哲此行首先在8日上午出席在新加坡福建會館所舉辦的「台南優選鮮果展示暨試吃會」，偕同駐新加坡童振源大使、後壁區農會總幹事林怡歆，合力推銷後壁區香氣濃郁、果肉細緻的洋香瓜；此外，黃偉哲也介紹麻豆區果粒碩大、酸甜比例均衡的大白柚，新加坡朋友試吃後對台南洋香瓜及大白柚的美味大加肯定，短時間就吸引許多識貨的饕客下單預購。
除此之外，南市府也與新加坡知名水果超市通路合作舉辦線上直播銷售，藉由新加坡家喻戶曉的藝人黃世南以及新興電商通路的雙重加持，大力推銷洋香瓜跟大白柚，期盼將產地直送的最優質台南鮮果直送上星國民眾餐桌，更為台南鮮果後續叩關周邊東南亞市場開拓新契機，黃偉哲與童振源大使特別在下午正式直播前到場致意打氣，並與現場購物民眾親切互動，新加坡知名的大胃王Zermatt Neo（梁照遠）也驚喜現身支持。
黃偉哲表示，台南憑藉優越的氣候條件與精緻的農業技術，生產出兼具風味與安全的優質鮮果，這次帶來的台南的洋香瓜正值盛產，香氣與口感絕佳，至於大白柚則全身都是寶，不僅好吃更有豐富的營養價值，因此特別帶來推薦給新加坡朋友，也很高興獲得在地消費者的青睞。
此外，黃偉哲也分享，新加坡人民所得高，向來對高品質水果需求殷切，正好切合市府長期佈局的海外拓銷願景，將優質的台南鮮果銷往新加坡，不僅為台南農產品開拓更穩固的海外市場，也進一步提升了台南農產品的整體國際品牌價值。
