黃偉哲快閃首訪菲國 拜會姊妹市阿克蘭省盼促進雙邊合作

為了感謝阿克蘭省對於南市重要活動的支持，台南市長黃偉哲應省長邀請回訪，昨日深夜抵達阿卡蘭首府卡利博（Kalibo City)市，今日一早赴省政府與省長會晤洽談未來雙邊合作構想。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 菲律賓阿克蘭省的米拉弗洛斯省長(Jose Enrique M. Miraflores)在去年8月初來訪、隨後兩地正式締結為姊妹市，旋即該省響應黃偉哲市長之邀，於11月的大台南旅展設攤行銷。為了感謝阿克蘭省對於南市重要活動的支持，台南市長黃偉哲應省長邀請回訪，昨日深夜抵達阿卡蘭首府卡利博（Kalibo City)市，今（16）日一早赴省政府與省長會晤洽談未來雙邊合作構想。

黃偉哲認為，此次不僅是台南市與阿克蘭省正式締結為姊妹市後的首次造訪，更是他就任市長以來首次造訪菲律賓，可說別具意義。他也感謝阿克蘭省去年參加「大台南國際旅展」，讓更多台南市民認識阿克蘭省的觀光優勢，特別是長灘島為享譽國際的旅遊景點，未來希望能多交流在永續觀光上的發展經驗，此外也可望進一步探討雙方在文化或是實習人才交流的合作可能性，建立互惠的夥伴關係。

黃偉哲到訪正逢阿克蘭省最知名節慶阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival)舉辦期間，南市府也組團共襄盛舉參與15日下午的巨人節競賽遊行（Higrant Contest Parade)頒獎典禮。

他表示，整座城市瀰漫著如嘉年華般的狂歡氣氛，令人印象深刻。他也特別向省長發出邀請，歡迎阿克蘭於今年10月參與即將在台南舉辦的「南瀛國際民俗藝術節」，期盼讓台南市民也能親身感受阿克蘭獨特而濃厚的民俗文化魅力。

米拉弗洛斯省長偕該省議員Jupiter Aelred G. Gallenero 及省府團隊連袂接待黃市長一行，他表示去年阿克蘭省參加了台南旅展，讓兩方的合作有很好的開始，他期待今年能夠進一步率更多的業者到台南參加旅展，深化雙方在觀光、教育以及商業上的合作。省長也表示，今年是阿克蘭省建省70週年，將有一系列慶祝活動，期待有機會邀請黃市長再訪。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲國農業與觀光重鎮，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際的度假勝地長灘島(Boracay)即位於該省，每年約吸引2百萬人次以上的旅客造訪，為減輕生態環境壓力，該島設定每日遊客總人數限制，以確保觀光資源永續。

