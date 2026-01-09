即時中心／高睿鴻報導

雖持續遭外界質疑經費不足、財源交代不清，台北市長蔣萬安近日仍多次重申，之後要正式推動北市國中小「營養午餐全面免費」；此言一出，全台多縣市也宣布跟進，甚至連民進黨執政的高雄市等地，都喊話將跟進。不過，也有縣市首長提出疑慮，如新北市長侯友宜喊話中央應幫忙、台南市長黃偉哲更開嗆，認為蔣的提案根本是「炫富」，更表示北市的財富狀況，只差還沒用金子鋪路。對此，蔣萬安今（9）早也給出回應。

談及是否跟進免費營養午餐政策時，黃偉哲憤怒反問，財政條件優渥的縣市，難道要用這種方式炫富？他感嘆，現在根本已是「朱門酒肉臭、路有凍死屍」的情況，更直言說，在未排富的前提下，就全面實施福利政策、再來跟其他縣市炫耀，根本是拿了大把統籌分配稅款後，得了便宜又賣乖，還亂花造成別人的困擾。

廣告 廣告

因此黃偉哲另也呼籲，財劃法制度應重新檢討，對於財政困難、發展落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助；而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。

面對黃偉哲的質疑，蔣萬安今早回應稱，台北市雖然是都會區，大家都看到高所得，「但台北也是物價與社會成本最高的城市」。所以他強調，眾人看到的光鮮亮麗，背後其實是家長們精打細算的日常；「因此我常說，投在下一代孩子身上，就是投資未來，這不是炫富，這是我們的責任」，蔣萬安說。

而針對侯友宜喊話，營養午餐全面免費政策應有賴中央幫忙，蔣萬安則說，中央與地方應該是夥伴關係，希望中央政府能取得地方的意見。

另一方面，談到近期立法院與行政院嚴重衝突、總預算案無法付委，恐將導致TPASS（優惠通勤月票方案）直接斷炊，進而衝擊數百萬名通勤族的權益，蔣萬安則指出，目前藍營黨團已在研議，將TPASS等民生攸關事項優先付委；他表示，要感謝立院黨團力挺，先行解決上百萬通勤族需求，台北市政府也會讓服務不中斷。

原文出處：快新聞／黃偉哲怒嗆炫富！北市「營養午餐免費」政策慘挨轟 蔣萬安這樣回

更多民視新聞報導

政壇新勢力誕生了？目標扳倒民眾黨 「這些黨」赴晚宴達合作共識

最新／台股回檔修正！早盤一度跌破3萬點大關 記憶體、面板持續整理

大誤點！台鐵逾60班列車延誤 尖峰時間通勤族崩潰

