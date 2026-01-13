黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝

市長黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝，感謝其為台灣外交鞠躬盡瘁。 （市府提供）

出身台南的駐印度代表處公使謝柏輝去年底執行公務時，因身體不適猝然辭世，得年五十二歲，外交部長林佳龍率亞東太平洋司長林昭宏親赴謝公使老家慰問致哀，並頒發楷模獎章、外交獎章、二等服務獎章給家屬，感念其畢生對台灣外交的付出與貢獻。黃偉哲獲悉後也同樣深表悼念，強調其離世，不僅讓台南痛失一位傑出子弟，更是台灣外交界的巨大損失。

謝柏輝出生台南，進入外交部後，歷任駐越南代表處政治組長、亞東太平洋司副參事、亞東太平洋司副司長兼台灣日本關係協會副秘書長、駐印度代表處公使等職，熟稔東南亞與南亞外交事務，更是鋼琴、高爾夫球能手，透過高超琴藝與球技，收穫許多真摯國際友誼。

日前在新德里宴請台印兩國合作拍攝的電影團隊時，突感身體不適，送醫後宣告不治，消息傳出後，讓許多曾與接觸過的人士，同感驚愕不捨，其骨灰已由家人帶回台灣，長眠故土。

黃偉哲表示，台灣外交處境艱難，謝柏輝將一生貢獻在印太區域外交事務上，即使在生命的最後一刻，仍然為積極推動台印友好關係與合作恪盡心力，為台灣外交鞠躬盡瘁精神，值得每一個台灣人、台南人感佩和紀念，他已打完美好的最後一仗，願其安息，盼其親友節哀。