黃偉哲慰勞清潔隊員 感謝辛勤維護市容整潔





春節過年前夕家戶大掃除，是清潔隊員服務最忙碌的時刻，台南市長黃偉哲10日由環保局長許仁澤陪同，到東區、南區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員，並致贈新春賀禮，也提醒大家忙碌中要注意健康與安全，平安過好年。

黃偉哲市長下午分別到東區及南區兩處垃圾收運點，發紅包給清潔隊員並拜早年。正在執行清運工作中的清潔隊員，領到市長發放的新春紅包都相當開心，視為新春好采頭。

黃偉哲表示，清潔隊員除了平常的環境清潔和垃圾清運外，各項大型活動舉辦時也擔負起維護整理環境工作。對於清潔隊員的辛勤與付出，只有感謝再感謝，「謝謝大家，辛苦了！」

環保局長許仁澤提醒市民，2月15日小年夜正常收運，2月16日除夕當天提前4小時收運，服務至下午6時止；2月17日至19日（大年初一至初三）停收垃圾，2月20日初四加班收運。呼籲市民朋友，停收垃圾期間，勿將垃圾隨意丟棄，共同維護市容整潔。

