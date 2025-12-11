黃偉哲慰問遭砍傷員警 盼大眾用溫情守護治安支持警察安心執勤

台南市長黃偉哲前往市警局第一分局德高派出所，慰問受傷的黃姓員警，除關切員警的傷勢與復原狀況，並致贈慰問金，代表市府表達對第一線執勤同仁最堅定的支持。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市日前發生員警因執行公務告發違規停車，遭民眾持斧頭從背後攻擊而受傷，台南市長黃偉哲今（11）日上午前往市警局第一分局德高派出所，慰問受傷的黃姓員警，除關切員警的傷勢與復原狀況，並致贈慰問金，代表市府表達對第一線執勤同仁最堅定的支持。

黃偉哲表示，社會治安情勢瞬息萬變，員警執勤時不僅肩負守護市民的責任，也必須兼顧自身安全。警察局、同仁及市民都是警方最堅強的後盾，期盼持續給予第一線人員支持與鼓勵。他也呼籲大家一起打造充滿溫情與愛心的台南，透過實際行動支持警方，攜手守護城市安全。

台南市第一分局表示，黃姓員警日前因執行告發違規停車勤務，遭車主持斧頭從背後惡意攻擊，導致背部及雙臂等三處撕裂傷，案發後，市長即指示警察局將林姓嫌犯依殺人未遂罪嫌逮捕偵辦，同時將協助受傷員警提出告訴，以最嚴厲的方式絕不寬貸任何暴力行為，全力維護市府同仁的執法安全與尊嚴。

南市府表示，警察同仁始終是市府最堅強的夥伴，肩負著維護治安與保障市民安全的重大責任，面對民眾任何不理性甚至挑戰公權力的暴力行為，市府都將堅定的與第一線同仁並肩，全力支持「認真執勤、嚴正執法」，絕不讓暴力動搖台南的治安基礎。

