黃偉哲批台北「炫富」又跟進免費午餐 南北市府互槓

台北市宣布國中小營養午餐免費，台南市長黃偉哲連2天批台北市長蔣萬安「炫富」，9日下午卻改口宣布115學年度起台南市營養午餐免費，遭批「不願意照顧孩子」、「髮夾彎」。台南市府發言人田玲瑚則表示，這種說法不僅與事實不符，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」。北市府副發言人魏汶萱則反問，若覺得這政策是任性，怎麼還會精心放上黃偉哲的Q版肖像、做圖卡宣傳呢？

田玲瑚說，黃偉哲所指的「炫富」，是強調新版財劃法的不公不義，北富南窮。新版《財劃法》台北市統籌分配款暴增 463 億元，總額高達 1160 億元；台南市115年統籌分配稅款僅508億元，雖較114年度增加186億元，但計畫型補助款及一般性補助款減少225億，整體而言，減少45億元，收入不增反減。

她也說明，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」，台南得審慎評估，並非髮夾彎，負責任的態度是審慎評估後再決定，而非隨著輿論貿然跟進。

魏汶萱則反批，無法相信台南市政府竟然認為照顧孩子的成長是任性；若覺得這政策是任性，怎麼還會精心放上黃偉哲的Q版肖像、做圖卡宣傳呢？

