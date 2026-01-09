黃偉哲批營養午餐免費政策買票 北市府反酸：為何一直批評陳其邁主張?

台南市長黃偉哲質疑蔣萬安的營養午餐免費，有政策買票的嫌疑。記者吳淑玲／攝影

針對「營養午餐免費」政策議題，台南市長黃偉哲今受訪再重批台北市長蔣萬安有政策買票嫌疑；北市府反擊，外界應該很疑惑，黃偉哲市長為什麼持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？

針對「營養午餐免費」黃偉哲再批蔣萬安，並以蔣的祖父、前總統蔣經國講到「買醋的錢不要拿來買醬油」，預算應有完整性，而不是臨時東拼西湊、為了選舉，台北市今年9月才要開始，免費又不排富，11月份就要選舉了，這個有非常大的政策買票的嫌疑。

對此，台北市副發言人魏汶萱表示，營養午餐免費是減輕家長負擔的教育政策，陳其邁市長表示高雄也要推動，連林俊憲、陳亭妃委員也呼籲臺南該做，外界應該很疑惑黃偉哲市長為什麼持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？

魏汶萱指出，黃市長引用經國先生所說的「買醬油的錢，不要拿來買醋」，但看來不管孩子午餐裡加的是醬油還是醋，黃市長似乎都沒有承擔意願；也提醒黃市長，話不要只聽一半，經國先生還有一句流傳更廣的名言是「今天不做，明天就會後悔」與黃市長共勉。

